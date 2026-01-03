Главные новости за 3 января. Ростов-на-Дону и область.

МЧС Ростовской области объявило штормовое предупреждение с 16:00 3 января до вечера 4 января из-за ожидаемого гололеда, налипания мокрого снега и сильного ветра до 23 м/с. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Власти Ростовской области утвердили адресный перечень из 16 аварийных многоквартирных домов, которые подлежат сносу в 2026 году. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.

Администрация Ростова-на-Дону объявила о введении транспортных ограничений в январе 2025 года в связи с проведением ремонтных и восстановительных работ на городских объектах. Информация об этом опубликована на официальном портале ведомства.

В Ростове в ночь с 6 на 7 января праздничные богослужения пройдут в 56 православных храмах города. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава города Александр Скрябин.

Количество поездок в общественном транспорте Ростовской области за год превысило 204 млн. Об этом сообщила пресс-служба регионального филиала АРПС.

Власти Таганрога направили более 854 млн руб. на развитие культурной сферы в 2025 году. Об итогах работы отрасли рассказала глава города Светлана Камбулова. По ее словам, основная часть средств пошла на реконструкцию таганрогского театра — объекта культурного наследия. Общая стоимость работ составляет 575 млн руб.