Жители Дона совершили 204 млн поездок на общественном транспорте в 2025 году

Количество поездок в общественном транспорте Ростовской области за год превысило 204 млн. Об этом сообщила пресс-служба регионального филиала АРПС.

По данным ведомства, за прошедший период выдано более 32,5 тыс. соцкарт учащихся по всей области. Аудитория мобильного приложения «Простор» увеличилась на 20% и составила 144 тыс. пользователей.

Эти показатели отражают поездки жителей Донского региона на работу, учебу, встречи и домой. «Спасибо, что выбираете современный и удобный путь»,— говорится в сообщении.

