На Дону на снос ветхого жилья в регионе выделили 26,2 млн рублей в 2026 году

Власти Ростовской области утвердили адресный перечень из 16 аварийных многоквартирных домов, которые подлежат сносу в 2026 году. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.

Общая площадь зданий, подлежащих ликвидации, составляет 7,3 тыс. кв. м. Перед сносом жильцов всех ветхих МКД планируют расселить.

Согласно опубликованным сведениям, наибольшее количество аварийного жилья будет ликвидировано в Гуково — семь строений. Речь идет о домах по адресам: ул. Ленинградская, 9; ул. Мира, 12; ул. Молодежная, 39; ул. Колодезная, 51 и 53; ул. Чехова, 41 и 41а.

В Новочеркасске планируется снести три многоквартирных дома: на ул. Полевая, 10, литер А; на ул. Социалистическая, 15; и в пер. Комсомольский, 23.

По одному зданию будет ликвидировано в Таганроге (ул. Греческая, 94, литер А), в Зернограде (ул. имени Дзержинского, 83) и в пос. Южный Мартыновского района (ул. Тоннельная, 5).

Три дома подлежат сносу в пос. Матвеев Курган: в пер. Буденновский, 26; на ул. Красноармейская, 113; и на ул. Восточная, 6.

«На ликвидацию ветхого жилья власти направят 26,2 млн руб. Из областного бюджета выделят 24,1 млн руб., еще 2 млн руб. поступят из местного бюджета»,— следует из опубликованной информации.

Валентина Любашенко