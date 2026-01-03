В Ростове организуют рождественские службы в 56 православных храмах в 2026 году

В Ростове в ночь с 6 на 7 января праздничные богослужения пройдут в 56 православных храмах города. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава города Александр Скрябин.

По информации градоначальника, службы начнутся в 23:30 и продлятся до трех часов ночи. Традиционно многие горожане собираются в это время в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы.

«На днях встретился с митрополитом Ростовским и Новочеркасским Меркурием, чтобы обсудить подготовку к этому важному событию. Уже многое сделано, а то, что предстоит, завершим совместными усилиями»,— добавил господин Скрябин.

Валентина Любашенко