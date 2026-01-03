Театр Чехова в Таганроге проходит масштабную реконструкцию за 575 млн рублей

Власти Таганрога направили более 854 млн руб. на развитие культурной сферы в 2025 году. Об итогах работы отрасли рассказала глава города Светлана Камбулова.

Фото: Правительство Ростовской области

По словам госпожи Камбуловой, основная часть средств пошла на реконструкцию таганрогского театра — объекта культурного наследия. Общая стоимость работ составляет 575 млн руб.

«Завершен первый этап (укрепление фундаментов и усиление грунтов) стоимостью 73,5 млн руб.»,— написала глава города в своем telegram-канале.

Она уточнила: «Театр имени А. П. Чехова получил поддержку по федеральному проекту «Культура малой Родины». На эти деньги закупили оборудование и поставили два спектакля. Общий бюджет составил 3,6 млн руб.

Пять проектов Таганрога получили поддержку Президентского фонда культурных инициатив на сумму 3,3 млн руб. В 2026 году власти планируют продолжить участие в федеральных программах и приступить к следующему этапу реставрации театра. Таганрог сохранит за собой статус культурной столицы юга России.

Валентина Любашенко