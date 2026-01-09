Открытия и переезды

В городе на Неве через 10 лет после начала обсуждений открыли отреставрированный центр Курехина, спустя год споров вернули киностудию «Ленфильм» на баланс региона и передали одно из помещений «Лендока» в пользование Мариинскому театру. О ярких культурных событиях 2025-го — в материале «Ъ Северо-Запад».

«Ленфильм» вернули Петербургу

Росимущество передаст полный пакет акций «Ленфильма» комитету по культуре Санкт-Петербурга, указ об этом подписал президент России Владимир Путин. Процесс передачи планируется завершить в течение полугода, после чего киностудию намерены развивать как креативное пространство.

Киностудии предстоит справиться с задолженностями. По итогам прошлого года, несмотря на государственную поддержку, киностудия понесла чистый убыток в размере 162 млн рублей. Кредиторская задолженность «Ленфильма» за год выросла с 87,4 до 249,7 млн рублей, превысив выручку.

Лучшую оперу выбрали в Мариинском театре

На исторической сцене Мариинки объявили победителей X Национальной оперной премии «Онегин». В шорт-лист вошли 15 театров, а главными триумфаторами церемонии стали артисты Владислав Пикалов и Самира Галимова. Члены жюри отметили среди номинантов постановку «Анна Болейн» Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) и актрису Приморской сцены Мариинского театра Алену Диянову.

Спектакль «Анна Болейн» Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) получил сразу две награды: Маргарита Глазунова была удостоена приза за лучшую женскую роль второго плана, а сама постановка признана «Событием» в категории «Традиции». Интерес жюри к опере Гаэтано Доницетти вполне оправдан: в России ее не показывали с 1904 года. В Европе же история любви фаворитки английского короля воспринимается теплее, а роль Анны Болейн исполняли такие легендарные певицы, как Мария Каллас и Монсеррат Кабалье.

Очередное послание отправили из Петербурга

В Петербурге прошел международный кинофестиваль (МКФ) «Послание к человеку». Фильмом открытия стала документальная кинопритча «Слоны-призраки», рассказывающая о поисках Моби Дика на Ангольском нагорье. На закрытии «Золотых кентавров» было два: одного из них спустя год вручили победителю прошлогоднего «Послания» режиссеру Сильвану Жоржу. Награду дважды отправляли во Францию, но оба раза она возвращалась обратно.

В этом году до зрителей не дошла одна кинокартина. Минкульт не включил в программу победителя Каннского кинофестиваля — фильм «Простая случайность» режиссера Джафара Панахи, хотя картина является официальным претендентом от Франции на «Оскар». Фильм получил отказ в прокатном удостоверении не только в России, но и в Иране, где не выйдет из-за появления в кадре женщин без хиджаба.

Выставки в «Манеже»

В ЦВЗ «Манеж» прошла выставка, организованная совместно с Центром визуальной культуры Beton и посвященная развитию фотоискусства за последние два столетия. Было представлено 600 произведений 178 авторов, включая работы Луи Дагера, Карла Буллы, Александра Родченко и Эль Лисицкого.

Вторым масштабным проектом для выставочного зала стала экспозиция-исследование «Великая страна — Великая Победа» о подвигах тыла в годы Великой Отечественной войны.

С конца декабря в «Манеже» открыта одна из главных выставок следующего года о династии коллекционеров Бенуа.

Мариинка переезжает в «Лендок»

Росимущество передало ФГБУК «Государственный академический Мариинский театр» три помещения в здании «Лендока» на набережной Крюкова канала, 12, сообщили в агентстве. В помещениях киностудии планируется проводить показы спектаклей. Помимо этой площадки, театр владеет несколькими зданиями в центре Санкт-Петербурга, которые в течение нескольких лет намерен переоборудовать в концертные залы, чтобы начать реставрацию своей основной сцены.

В Мариинском театре объяснили, что оснащение новых сцен связано с увеличением числа посетителей. По данным помощника художественного руководителя Марата Оганесяна, ежедневно на главной сцене проходят спектакли, которые собирают около 1,4 тыс. зрителей.

Классика на Дворцовой

В центре Санкт-Петербурга к празднованию 322-летия города состоялся ежегодный гала-концерт «Классика на Дворцовой». Традиционное мероприятие собрало более 100 артистов из разных стран.

В «Классике на Дворцовой» приняли участие тенор из ЮАР Саннибой Дладла, Алихан Зейналла из Казахстана, сопрано Нина Миносян из Армении, баритон Владислав Сулимский, меццо-сопрано Виктория Каркачева, Алина Черташ и Ольга Пудова. Солистов сопровождали музыканты Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии и Концертный хор города.

На сцене перед Зимним дворцом артисты исполнили арии из известных классических опер и оперетт, а также хиты XX века. Например, тенор Андрей Данилов исполнил песню немецкой рок-группы Scorpions — Still Loving You. Завершился концерт коллективным исполнением композиции Sara perche ti amo итальянской группы Ricchi e Poveri 1980-х годов.

Музей бомжей

В городе открылся Музей бомжей, посвященный истории бездомных от древних времен до современности. Экспозиция работает в тестовом режиме, а с мая на площадке стартует серия творческих программ. Основатель музея Антон Бородин планирует часть прибыли направлять в благотворительные фонды, оказывающие помощь людям без определенного места жительства.

Выставочная площадка разместилась в подвале дома на Гороховой улице, 31, заняв около 130 кв. м. Помещения нуждались в ремонте, так как арендованные площади для частного музея были затоплены. На восстановительные работы потребовалось два месяца, а на ремонт было потрачено свыше 1 млн рублей.

Центр Курехина открыли спустя десятилетие

В Петербурге после масштабной реконструкции открылся Центр современного искусства имени Сергея Курехина. Модернизация этого культурного пространства на Васильевском острове продолжается уже 10 лет, хотя обсуждения проекта начались еще раньше: в 2007 году, при губернаторстве Валентины Матвиенко, было объявлено о создании на месте «Прибоя» культурного центра для прогрессивной молодежи. Окончательное согласование проекта состоялось в 2015-м, тогда же стоимость реконструкции оценили в 890 млн рублей, а завершить работы планировалось в течение двух лет.

В 2025 году внутреннее пространство полностью перепланировали для размещения выставочных залов как для временных, так и для постоянных экспозиций. Большой зал получил функцию трансформера. В подземном этаже обустроили малый зал, также появились студии и кафе. На крышах здания оборудованы террасы, но доступ к ним пока закрыт.

