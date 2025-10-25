«Послание к человеку» отправили в 35-й раз

Победителем 35-го Международного кинофестиваля (МКФ) «Послание к человеку» стал фильм «Поля падения» режиссера и сценариста Игоря Елукова. Церемония вручения наград, совмещенная с закрытием, состоялась в пятницу, 24 октября, на Новой сцене Александринского театра. В этот раз «Золотых кентавров» было два: одного из них спустя год вручили победителю прошлогоднего «Послания» режиссеру Сильвану Жоржу. Награду дважды отправляли во Францию, но оба раза она возвращалась обратно.

Церемония награждения прошла на Новой сцене Александринского театра. На фото: президент фестиваля Алексей Учитель (слева) и ведущие церемонии директор Александринки Александр Малич и актриса московского Театра на Малой Бронной Анастасия Ильинская Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Президент фестиваля «Послание к человеку» Алексей Учитель Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин На церемонии закрытия выступила группа «Мандрагора», созданная актрисой Юлией Пересильд Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Зрители фестиваля «Послание к человеку» Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Главные награды фестиваля — «Серебряный кентавр» и «Золотой кентавр» Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

«Я рисую человека: руки, ноги, голова // В голове цветные мысли и округлые слова»,— символично открыла церемонию стихотворением детской поэтессы Анастасии Орловой актриса и солистка группы «Мандрагора» Юлия Пересильд. «Послание к человеку», прошедшее впервые 35 лет назад, действительно в первую очередь о человеке, о его месте в этом мире, моральных выборах и действиях. И такой посыл ощущался в этот вечер.

Главная награда фестиваля «Послание к человеку» — «Золотой кентавр»

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Идея кинофестиваля зародилась еще в 1988-м: судьбу и развитие отечественной документалистики в тот период обсуждали в Москве. Среди выдвинутых концепций смотра лучшей оказалась идея ленинградского режиссера-документалиста Михаила Литвякова. Он и был назначен генеральным директором «Послания». Символом фестиваля стал «Кентавренок» художницы Нади Рушевой. В 2010 году господин Литвяков перешел на должность почетного президента «Послания к человеку». Президентом же был назначен кинорежиссер Алексей Учитель.

Закрытие фестиваля прошло на Новой сцене Александринского театра. Ведущими были директор Александринки Александр Малич и актриса московского Театра на Малой Бронной Анастасия Ильинская.

Обладателя первого серебряного «Кентаврика» по традиции выбирает Михаил Литвяков: приз почетного президента фестиваля вручили режиссеру, оператору и сценаристу Лиде Канашовой за фильм «Приключение реального самурая в мире катастроф». Она сняла фильм о собственном сыне.

Режиссер фильма «Приключения реального самурая в мире катастроф» Лида Канашова

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Это приз принадлежит Вальке, потому что кино сформировано его личностью. Вале сейчас 13, он подросток. Он страшно переживает, что фильм будут смотреть, как фильм о человеке с инвалидностью. Я его убеждаю и сама знаю, что это не так. Это картина о человеке. Я вижу много общего между своей жизнью и его. Мне кажется, я так же, как и он, выживаю в мире катастроф, делаю свое дело, хочу, чтобы поскорее пропали черные змеи, мечтаю о свободе. И очень хочу, чтобы этот мир перестал быть миром катастрофы, а был просто миром. Хочется мира…»— поблагодарила со сцены Лида Канашова.

Минут через тридцать режиссера снова вызвали на сцену, чтобы вручить награду от генерального партнера фестиваля — компании «Илим». А потом еще раз: «Приключение реального самурая в мире катастроф» жюри назвало лучшим документальный фильмом национального конкурса. Картина получила «Серебряного кентавра» с формулировкой «За художественную честность и веру в будущее».

С 2018-го на фестивале вручается специальный приз памяти кинорежиссера-документалиста Александра Расторгуева (был убит в 2018-м в Центральноафриканской Республике во время съемки фильма.— «Ъ-СПб»). В этом году награду (камень, привезенный из ЮАР) с формулировкой «За радикальную злободневность темы» получила картина «Счаст» режиссера и сценариста Инны Кудрявцевой.

Оператор и режиссер документального кино Антуан Каттин (в центре) вручил приз памяти кинорежиссера-документалиста Александра Расторгуева — камень, привезенный из ЮАР

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Камень на первый взгляд не очень изящный, но очень тяжелый. На нем мы выбили свинцом имя Александра Расторгуева. Если камень держать плоско, то он похож на космическую базу, с которой можно отправить ракеты. Но не те ракеты, которые приносят разрушения и смерть, а которые приводят человека в космос, в другой мир, в другую реальность. Где, быть может, и нет войны. В конкурсе было много фильмов, но мало — о главной, самой актуальной и болезненной теме сегодняшней России. Но мы нашли вот этот фильм»,— сказал во время вручения оператор и режиссер документального кино Антуан Каттин.

«Счаст» — фильм о Дарье, муж которой ушел добровольцем на фронт. Женщина осталась с двумя детьми в деревне: она продолжает вести хозяйство, воспитывает детей и ждет возвращения мужа.

Антуан Каттин выразил надежду, что денежная премия пойдет на съемки второй серии, с условным названием «Когда папа вернулся».

«Серебряный кентавр» за лучший экспериментальный фильм в международном конкурсе In Silico достался восьмиминутной картине «Сто лет спустя» немецкого кинорежиссера Кристофа Жирарде. «Наконец настало время, когда у экспериментальных фильмов полные залы. Но все-таки экспериментальное кино должно как-то мерцать, должно быть неуловимым, непонятным. Это первый вагон кино, куда тянутся кинематографисты. Это что-то такое недосягаемое»— с такими словами вручал приз кинопродюсер Тихон Пендюрин.

Перед главным награждением этого года Александр Малич неожиданно для зрителей объявил, что сначала «Золотого кентавра» вручат победителю 34-го фестиваля французскому режиссеру Сильвану Жоржу за картину «Ночь темна. Прощай здесь и везде». «Кентавра» отправляли во Францию дважды, но оба раза он возвращался в Петербург. В этом году Сильван Жорж стал членом жюри международного конкурса и сам приехал в Северную столицу. Для награждения на сцену пригласили программного директора фестиваля киноведа Михаила Ратгауза.

Лента «Ночь темна. Прощай здесь и везде» Сильвана Жоржа была выбрана лучшим фильмом 34-го фестиваля, но получить «Золотого кентавра» режиссер из Франции смог только спустя год

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

— Сильван, сейчас придется вернуть приз,— обратился Александр Малич к немного растерянному режиссеру, который уже держал кентавра в руках.

Михаил Ратгауз и Сильван Жорж как могли разыграли сцену торжественного награждения.

— Вот теперь все как надо,— резюмировал ведущий.

Гран-при 35-го «Послания к человеку» получил режиссер, сценарист и фотограф Игорь Елуков за «Поля падения». «В основе фильма съемки 2000-х годов, сделанные Чеченом — главой бригады по заготовке металлолома. Он с одержимостью месяцами на ощупь ищет ракеты в северных лесах и болотах»,— говорится в анонсе кинокартины.

Режиссер и сценарист фильма «Поля падения» Игорь Елуков во время награждения

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Поле этого юбилейный фестиваль был официально закрыт. Еще в начале церемонии Алексей Учитель произнес: «Как-то мне и радостно, и грустно. Вроде у нас много дней на фестивале, но пролетели мгновенно. Мне кажется, что наш фестиваль все-таки лучший. В этом году более 15 тысяч зрителей посмотрели наши фильмы. Это больше, чем в прошлом году, рекорд. Всем желаю, чтобы 36-й фестиваль состоялся».

