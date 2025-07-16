Картотека прошла инвентаризацию

В ЦВЗ «Манеж» открылась совместная с Центром визуальной культуры Beton выставка о развитии фотоискусства на протяжении двух столетий. Всего выставлено 600 произведений 178 авторов, в том числе Луи Дагера, Карла Буллы, Александра Родченко и Эля Лисицкого. Финалом экспозиции-инвентаризации вместо работ современных фотографов стали генерации нейросети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония открытия выставки «Фотоискусство. От дагеротипа до искусственного интеллекта» в ЦВЗ «Манеж»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Церемония открытия выставки «Фотоискусство. От дагеротипа до искусственного интеллекта» в ЦВЗ «Манеж»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Втиснуть два века истории за раз — задача непростая. Всегда остается шанс не разглядеть за громкими именами менее известных художников, утонуть в количестве. Однако кураторы смотрят на фотографию не как на служанку других искусств, а как на самостоятельного и сложного персонажа.

Рассуждать о фотографии всегда сложно: в России она постоянно разрывается между ярлыком о документировании эпохи и амбицией быть искусством. Если «Знамя Победы над Рейхстагом» Евгения Халдея можно отнести и к тому и к другому, то, к примеру, портреты Юрия Гагарина и Сергея Королева — летопись эпохи.

Работа с камерой чаще была ремеслом, документом, пропагандой, исповедью и реже — признанным выставочным искусством в большом масштабе. Скорее, фотокарточками дорисовывали уже сформированный образ других выставок живописи и скульптуры, чем выносили их на первый план. Поэтому кураторам было важно не просто продемонстрировать архивный тройной дагеротип, подаренный Николаю I Луи Дагером, но и показать, почему современному зрителю должно быть интересно смотреть на иллюстрации, если многое он уже видел в интернете.

Решение проследить вместе со зрителем развитие фотографии — ближе к инвентаризации архивов, чем к формальному выставочному исследованию, а работы систематизируются в большей степени по периоду их создания. Так, авторы посвящают отдельные разделы пикториализму, советскому репортажу и фотографии 1990-х годов: так, можно увидеть серию «Русские сказки» Ольги Тобрелутс, где волшебные герои одеты в Versace, Valentino и Comme des Garcons, и работы Сергея Бугаева (Африки).

В то же время второй этаж экспозиции кардинально отличается от всего остального: в этой части собраны цифровой монтаж и нейросетевые изображения. Похожий проект «Жилище будущего» ранее проходил в Русском музее, а теперь дошла очередь и до Манежа. Хотя на арт-рынке AI-искусство становится все востребованнее, в стенах музея оно еще не до конца сформировалось, из-за чего смотрится инородно. В случае этой выставки, где зрителю не представлен аудиогид, вообще не до конца понятно, является это логичным продолжением прошлого или мимолетным трендом.

В итоге экспозиция «Фотоискусство. От дагерротипа до искусственного интеллекта» в Манеже стала запоздалым осмыслением вопроса, когда фотография в России перестанет быть подспорьем для других видов искусства и выйдет для зрителя на передний план.

Стефания Барченкова