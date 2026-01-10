Пингвин на оба ваши дома

Ваши дети просят у вас разрешения завести жучка или паучка, а то и вовсе жабу? Или пристают с требованием доставить их в зоопарк к пингвину или овцебыку? Либо еще хуже — мечтают вслух о поездке к теплому морю, чтобы там поплавать с акулами? Для начала можно отвлечь их разговорами о предмете вожделения — со всеми научными подробностями. Необходимая фактура — в материалах “Ъ”.

Эффект бабочек Почему на Земле исчезают насекомые и чем это грозит животному миру В средней полосе Северного полушария в конце марта у насекомых заканчивается диапауза, то есть спячка. Но количество самих насекомых на Земле сокращается — и весьма стремительно. Почему так происходит, чем это грозит и что с этим делать, рассказывает Константин Брониславович Гонгальский, доктор биологических наук, профессор РАН, заместитель директора Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН. «Конечно, мы не можем перестать эксплуатировать экосистемы, производить пищу для человечества. От этого никуда не деться. Но можно изменить некоторые регламенты взаимодействия человека с природой. Зачем освещать ночью парки? Сделайте слабую подсветку вдоль дорожек, чтобы люди там не терялись. Но не надо ставить огромные фонари, на которые слетаются насекомые и даже птицы...» Подробнее — в материале “Ъ”.

Крыскины слезки Как используют животных в науке в России и мире 39 лет назад, в марте 1986-го, была принята Европейская конвенция о защите позвоночных, используемых для экспериментов или в иных научных целях. Она предусматривала максимальные ограничения в привлечении лабораторных животных и гуманное отношение к ним, если исследования без их участия невозможны. Несмотря на это и вопреки протестам зоозащитников, и сегодня эта практика сохраняется. Каких животных используют в научных и медицинских целях, насколько комфортна их жизнь в вивариях и можно ли ее улучшить и продлить, пристроив их в хорошие руки после окончания экспериментов? «Всего в научных и медицинских исследованиях участвуют не меньше 200 видов животных, в том числе кролики, хомяки, шиншиллы, кошки, собаки, хорьки, летучие мыши, свиньи, овцы, дикобразы, рыси, олени, дельфины, аксолотли, саламандры, лягушки и жабы, черепахи, аллигаторы и кайманы, рыбки данио рерио, вьюрки, канарейки, голуби и горлицы, домашние курицы, перепела и зебровые амадины. А еще различные черви и насекомые, в том числе мушки дрозофилы...» Подробнее — в материале “Ъ”.

От попугая до павлина Каких пернатых держали российская знать, мещане и купцы 1 апреля отмечают Международный день птиц. Пернатых сложно поставить в один ряд с домашними питомцами — собаками и кошками. Хотя, как показывают мемуары, а также архивные документы, и в аристократических особняках, и в купеческих домах, и в мещанских квартирах 100–200 лет назад популярны они были ничуть не меньше. «Как-то разговорчивый попугай стоил карьеры чиновнику одного из ведомств, которого император Александр I постоянно ''вымарывал из списков'' на любые награды. Петр Вяземский рассказывал о деталях этой истории: у государя как-то спросили о причине его столь негативного отношения к чиновнику, а тот ответил, что в одно лето ''всякий день проходил мимо дома, в котором у открытого окошка был в клетке попугай. Он беспрестанно кричал: "Пришел Гаврюшкин — подайте водки"''...» Подробнее — в материале “Ъ”.

«Глушат рыбу на охоте своими мощными крыльями» Разговор с орнитологом к Всемирному дню пингвина Праздник, отмечаемый 25 апреля, учредили, как это часто бывает, чтобы привлечь внимание к проблемам сохранения животного. О том, где обитает тот или иной вид, как относится к людям и что такое «эффект пингвина», в интервью “Ъ” рассказал ведущий зоолог Московского зоопарка Александр Павлов, с которым беседовала Наталия Лескова. «Самые сообразительные, наверное,— субантарктические папуанские пингвины. Они очень хорошо воспринимают свои имена — в зоопарках, когда проводят тренинги, они и команды разные выполняют. Они же и самые активные: в природе обитают в более экстремальных условиях, где много хищников. Только что тебя морской лев или косатка пытались схватить, ты чудом вырвался, а через какое-то время должен опять идти в эту среду. Это означает, что у них должна быть высокая стрессоустойчивость...» Подробнее — в материале “Ъ”.

Жабы туда и обратно “Ъ” узнал, кто и зачем переносит амфибий через дороги Кваканье жаб и лягушек — привычный саундтрек из весенних водоемов. Но не все амфибии добираются до воды и обретают личное счастье: тысячи жаждущих любви квакушек гибнут под колесами автомобилей. Их пытаются спасти волонтеры — акции «Перенеси лягушку через дорогу» проходят весной в самых разных регионах России. Корреспондент “Ъ” Мария Кунина помогала сохранить популяцию серых жаб в Ленинградской области и пыталась понять, зачем ей это нужно. «Еще каждый доброволец получает листы учета жаб и лягушек. Там нужно записывать количество переправленных особей. Для этого мне пришлось выучить, как отличить жабу от лягушки. Оказывается, это делают на ощупь: у жаб кожа сухая и шершаво-бородавчатая, а у лягушек — влажная и гладкая. Можно и на взгляд: жабы ползают, а лягушки прыгают. Вот, кстати, одна квакуша перепрыгнула сетку и самоубийственно сидит на теплом асфальте. Перемещение в ведро она воспринимает с благосклонным спокойствием...» Подробнее — в материале “Ъ”.

Похождения видов Растения и животные, которые оказались не на своем месте и плохо себя ведут 22 мая в мире отмечается Международный день биологического разнообразия. Один из серьезных факторов, угрожающих природному богатству Земли, как ни странно, воздействие одних видов, инвазивных, на другие. Инвазивные, или чужеродные, виды — это виды, которые вышли за пределы мест своего естественного обитания. Происходит такое и по естественным причинам, и в результате случайного или даже преднамеренного заноса либо завоза человеком. Примеров подобных инвазий великое множество. Десять самых примечательных случаев — в подборке “Ъ”. «Канадский бобр воздействует на водные и околоводные экосистемы и на человеческую жизнедеятельность. Среди последствий его ''подрывной деятельности'' — повреждение линий электропередачи, затопление дорог и линий инженерно-технических сооружений, нарушение работы мелиоративных систем и затопление сельхозполей. Впрочем, мнения ученых насчет его особой вредоносности разнятся...» Подробнее — в материале “Ъ”.

«Применять какие-то приемы, наказания совершенно бесполезно — они этого не терпят» Как найти общий язык с дельфинами 20 сентября — Международный день моря. Это хороший повод поговорить о морских обитателях, о том, как им живется рядом с людьми, сильно ли они страдают от загрязнений и что мы можем с этим сделать. Об этом — наш разговор с Александром Супиным, главным научным сотрудником Лаборатории сенсорных систем Института проблем экологи и эволюции РАН, доктором биологических наук. «Обычно общение экспериментатора с животным происходит так: сделал правильное что-то — получил что-то съедобное, для дельфина это рыбка. Но описаны случаи, когда дельфины честно заработанное не сразу съедали, а где-то прятали, а потом, когда с их, дельфиньей, точки зрения, человек вел себя правильно, они эту рыбку, где-то закопанную, уже подтухшую, доставали и приносили человеку, чтобы поощрить его...» Подробнее — в материале “Ъ”.

Современники мамонтов Где в России живут овцебыки и что им угрожает Мамонты давно вымерли, а представители мамонтовой фауны — овцебыки — до сих пор живут в Евразии и Северной Америке и неплохо себя чувствуют. Но из-за глобального потепления наступает очередной критический период — угроза вымирания снова нависла над древнейшим видом животного, который однажды человеку уже удалось спасти. «Овцебык — уникальное животное, которое человек разводит в полувольных условиях, используя его мясо в пищу, а весьма необычную шерсть — для изготовления одежды. Под верхним слоем находится толстый слой подшерстка — кивиута, который намного теплее овечьей шерсти. Возможно, это одна из причин выживания животного после ледникового периода. Но никак не объяснение его исчезновения с нашего материка...» Подробнее — в материале “Ъ”.

«Не всегда и не ко всем проявляется агрессия хищника» На Сахалин приплыли большие белые акулы В начале августа, по сообщениям СМИ, в одном из самых холодных российских морей — Охотском была замечена белая акула, помешавшая рыбакам поднять улов. Из-за глобального потепления на севере стали появляться ранее не обитавшие там южные виды рыб. Могут ли теплолюбивые акулы оказаться в Охотском море, как вести себя при встрече с ними и можно ли сбежать от них при атаке — с такими вопросами мы обратились к ведущему научному сотруднику Лаборатории морских и пресноводных рыб Сахалинского филиала ГНЦ РФ ФБГНУ ВНИРО («СахНИРО»), кандидату биологических наук Анатолию Великанову. «Был случай, когда водолазы в легком снаряжении очищали гирлянды с морскими гребешками, акулы кружили неподалеку, и одна из них схватила аквалангиста за руку. Ну ее багром на всякий случай прикололи… А с рукой все было в порядке: она просто укусила, у нее сила сжатия челюстей не такая громадная, как у белой акулы, да и зубы тонкие и изогнутые, предназначены в основном для удержания более мелкой добычи...» Подробнее — в материале “Ъ”.