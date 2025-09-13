Современники мамонтов

Мамонты давно вымерли, а представители мамонтовой фауны — овцебыки — до сих пор живут в Евразии и Северной Америке и неплохо себя чувствуют. Но из-за глобального потепления наступает очередной критический период — угроза вымирания снова нависла над древнейшим видом животного, который однажды человеку уже удалось спасти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стадо овцебыков на Таймыре

Фото: Вячеслав Бобков / РИА Новости Стадо овцебыков на Таймыре

Фото: Вячеслав Бобков / РИА Новости

Текст: Мария Роговая

Полвека прошло с тех пор, как на Таймыр из Канады и США доставили небольшие стада овцебыков — древнейших представителей мамонтовой фауны, обитавших там от 2,8 тыс. до 3,5 тыс. лет назад. В отличие от своих современников — мамонтов, шерстистых носорогов, пещерных львов и пещерных медведей — овцебыки пережили резкие изменения климата, а затем и размножились на территориях Канады и США.

Овцебык, или Ovibos moschatus (мускусный бык) — реинтродуцированный вид в Евразии, то есть вновь переселенный на наш материк, рассказывает заместитель директора по науке и экологическому просвещению ФГБУ «Заповедники Таймыра» Михаил Бондарь. В позднем плейстоцене (от 129 тыс. до 11,7 тыс. лет назад) овцебыки обитали по всей Евразии, однако к голоцену (от 10 тыс. лет назад до настоящего времени) их ареал стал смещаться к северу.

Овцебык — уникальное животное, которое человек разводит в полувольных условиях, используя его мясо в пищу, а весьма необычную шерсть — для изготовления одежды.

Под верхним слоем находится толстый слой подшерстка — кивиута, который намного теплее овечьей шерсти. Возможно, это одна из причин выживания животного после ледникового периода. Но никак не объяснение его исчезновения с нашего материка. Человеку удалось увеличить численность выжившего представителя древнейшей фауны, но планы по разведению в Евразии десятков тысяч особей пока не выполнены.

Сотни тысяч лет назад на тундровых территориях Евразии и Северной Америки овцебыки обитали большими популяциями, их было даже несколько видов, рассказывает палеозоолог из ФГБУН «Институт экологии растений и животных» Уральского отделения РАН, кандидат биологических наук Павел Косинцев. С изменением климата численность овцебыков резко сократилась, выжил только один вид (мускусный) в Гренландии, Канаде и на севере США. Оттуда он и был снова завезен на Таймыр и на остров Врангеля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стадо овцебыков на пастбище Государственного природного заповедника «Остров Врангеля», Чукотский АО

Фото: Александр Лыскин / РИА Новости Стадо овцебыков на пастбище Государственного природного заповедника «Остров Врангеля», Чукотский АО

Фото: Александр Лыскин / РИА Новости

Белые охотники

Известный советский и российский зоолог Николай Верещагин считал, что родиной овцебыка является Берингия — древняя суша на северо-востоке Сибири между современными Чукоткой и Аляской. С низовьев Колымы известны костные остатки предков овцебыков. В плейстоцене овцебыки населяли всю Европу, Северную Азию и Аляску. На Русской равнине южная граница их распространения в последнюю ледниковую эпоху проходила до Киева, Куйбышева, Среднего Урала. Остатки овцебыков (кости, черепа с роговыми чехлами) нередко попадаются в арктической тундре. Древность одного из таких черепов с Таймыра была определена по углероду С14 в 2800 лет. Следовательно, овцебыки могли дожить здесь и до нашей эры, пришел к выводу ученый. В ненецких капищах на севере Ямала среди сотен рогов северных оленей и черепов белых медведей встречаются также и единичные черепа овцебыков, но обычно плейстоценового типа сохранности. Как большая редкость, они укладывались в капища в дар божеству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Профессор, доктор биологических наук Николай Верещагин, 1980 год

Фото: Николай Науменков / ТАСС Профессор, доктор биологических наук Николай Верещагин, 1980 год

Фото: Николай Науменков / ТАСС

В нашу эпоху овцебыки остались северными холодовыносливыми животными. Они уцелели наряду с другими представителями мамонтовой группы: северным оленем, волком, песцом и леммингом, но только в наиболее сухих, холодных и малоснежных районах Арктики. Не умея быстро кочевать, подобно оленям, овцебыки живут оседло на каменистых склонах и в щебнистых долинах, довольствуясь скудной растительностью — злаки, осока и разнотравье. Самки овцебыка приносят всего по одному теленку на третьем году жизни, рассказывает Верещагин.

Из поведенческих особенностей овцебыков исследователь отмечает характерный способ их защиты от врагов. При нападении волков или полярного медведя стадо выстраивается плотным кругом, показывая крепкие щиты рогов. Телята и подростки прячутся внутри такого каре. Столь надежный способ защиты от природных врагов и даже от эскимосов с их луками и гарпунами сыграл, к сожалению, роковую роль с появлением в Арктике белых охотников с огнестрельным оружием. Они просто окружали и расстреливали все стадо целиком с расстояния нескольких метров.

Овцебыки живут под формальной международной охраной на северо-востоке Гренландии, на крупных островах Североамериканского архипелага и на севере Канады. Разведены они также на фермах Аляски на острове Нунивак, на Шпицбергене, а к нам завезены в 1974 году, как уже говорилось, на остров Врангеля и на полуостров Таймыр. Общая численность их на планете вряд ли превышает 10–12 тыс. особей, сообщал Николай Верещагин в своей монографии в 2002 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Овцебыки на острове Шпицберген в Северном Ледовитом океане

Фото: Сивенков / РИА Новости Овцебыки на острове Шпицберген в Северном Ледовитом океане

Фото: Сивенков / РИА Новости

Из Канады и США в СССР

У нас овцебыки помимо Таймыра и острова Врангеля сегодня обитают в Якутии и на Ямале. Подаренное СССР стадо овцебыков из Канады, о котором писал Верещагин, составляло всего с десяток особей. Животные были взяты с острова Банкс, расположенного на той же широте, что и озеро Таймыр. Их выпустили и поселили без подкормки, выбрав для расселения самый малоснежный участок, чтобы увеличить приживаемость. Спустя год США передали СССР еще 40 животных с острова Нунивак: половину стада переправили к канадским овцебыкам на Таймыр, а другую — на остров Врангеля.

После переселения десяти овцебыков на Таймыр в 1974 году их количество там постепенно росло — в 1988-м поголовье достигло уже 300 особей. В Якутию и на Ямал животных начали перевозить только в конце 1990-х. 24 овцебыка были привезены с Таймыра в 1996 году, а в 1997-м 15 особей поместили на Ямале. Примечательно, что через год их уже видели на побережье Карского моря, за 150 км от места высадки. Всего в Якутию было завезено 124 особи с Восточного Таймыра и 23 — с острова Врангеля. К 2002 году там насчитывалось уже 180 животных, то есть поголовье выросло на четверть всего за шесть лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Овцебык в Гренландии

Фото: Saul Loeb / Pool / Reuters Овцебык в Гренландии

Фото: Saul Loeb / Pool / Reuters

Решение о выделении первой партии овцебыков для СССР принималось на самом высоком правительственном уровне обеих стран и выполнялось поистине героическими усилиями специалистов, рассказывает Михаил Бондарь. Это были популяции диких овцебыков, взятые из естественной среды обитания. Они не имели ничего общего с домашним скотом, никто их там не поглаживал и с руки не кормил. Отлавливались годовалые особи и двухлетки.

Их привезли в аэропорт Норильска, перегрузили на самолеты в Хатангу и до реки Бикада. Сотрудники НИИСХ Крайнего Севера построили вольерный комплекс и научный стационар для наблюдения за овцебыками. В 1979 году здесь для охраны овцебыков создали заказник «Бикада», который в 1994-м был передан Таймырскому заповеднику в виде охранной зоны. Сегодня он, к сожалению, пребывает не в лучшем состоянии. Перспективы его восстановления туманны.

Рост поголовья

Несмотря на все процедуры, начиная с отлова, доставки, ветеринарной передержки, взятия анализов, вакцинирования и, наконец, выпуска на новые территории обитания, овцебыки были и фактически остаются абсолютно дикими животными. Нельзя сказать, что люди занимаются их массовым разведением, как это происходит, например, с овцами, коровами и прочим домашним скотом. Овцебыки самостоятельно добывают себе пищу и круглый год живут под открытым небом, а человек может только отчасти регулировать их численность, обеспечивая отлов, расселение и своевременный контроль возможных заболеваний поголовья. Такой контроль осуществляется и сегодня при помощи анализа экскрементов животных, что не требует прямого контакта и вмешательства в их жизнь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мускусный бык (Ovibos moschatus) в зоопарке города Фэрбенкса, Аляска

Фото: Валерий Шустов / РИА Новости Мускусный бык (Ovibos moschatus) в зоопарке города Фэрбенкса, Аляска

Фото: Валерий Шустов / РИА Новости

Специалисты изучают не только численность поголовья, но и половозрастную структуру стада, а также паразитофауну, которая может принести им вред, уточняет Михаил Бондарь. Само собой, в ходе полевых исследований фиксируют и другие причины гибели этих животных — например, от руки человека. В Красную книгу овцебык не был занесен после его интродуцирования из США и Канады в Евразию, однако он сразу же получил статус охраняемого животного, и под его разведение были выделены обширные участки особо охраняемых природных территорий.

Если 10 овцебыков из Канады хорошо прижились, то со стадами из США было много проблем — акклиматизация прошла не так успешно: в первый же год из 20 завезенных погибли 10 особей. Причины были самые разные — от заболеваний до травм в результате поединков.

«Американцы» оказались очень бойкие, норовистые, отмечает Михаил Бондарь. И все же сегодня, спустя полвека, сформировано стадо численностью 7 тыс. особей, несмотря на все трудности периода становления и развития популяции.

На Таймырском полуострове овцебыки считаются охотничьими животными. И хотя на сезонный отстрел выдается 25 разрешений, это ограничение не соблюдается. Как правило, оно превышается примерно вдвое за счет нелегальной охоты. Лицензии дорогие, и покупают их состоятельные приезжие, а местные охотятся без документов. Запретить им охоту на своей территории — это значит лишить людей пропитания, ведь численность дикого северного оленя таймырской популяции сократилась в разы, и теперь овцебык для жителей севера «компенсирует» этот ущерб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель директора по науке и экологическому просвещению ФГБУ «Заповедники Таймыра» Михаил Бондарь

Фото: из личного архива Михаила Бондаря Заместитель директора по науке и экологическому просвещению ФГБУ «Заповедники Таймыра» Михаил Бондарь

Фото: из личного архива Михаила Бондаря

Убийственные дожди

В конце ХХ века перспективы разведения овцебыков на территориях российской Арктики выглядели вполне радужно. Во многих отчетах и статьях планировалось довести численность овцебыков до двух и даже до трех десятков тысяч, но по ряду причин этого не произошло. Дело в том, что кроме отстрела животных местным населением большой и практически неразрешимой проблемой стало глобальное потепление, как бы странно это ни звучало.

С одной стороны, более протяженный летний период вроде бы должен улучшить условия жизни овцебыков. Вместо этого в их жизни, наоборот, появились по-настоящему экстремальные испытания — сезонные коллапсы, приводящие к заметному снижению численности стада.

Внезапные весенние и осенние волны резкого потепления климата ведут к временному оттаиванию и уплотнению снежного покрова. Кроме того, в периоды потепления случаются проливные дожди с последующими заморозками. В результате на месте рыхлого снежного покрова образуется толстая ледяная корка. Потом наступают холода, снова идет снег, а затем — очередное потепление и дождь. Так образуется сразу несколько ледяных корок, через которые животные не могут пробиться к источнику пищи. Ни северный олень, ни овцебык не способны разбить толстые глыбы льда, чтобы отыскать под ними траву. Взрослые животные голодают, а годовалые и двухгодовалые бычки гибнут, не в состоянии пережить зимовку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Овцебык в Московском зоопарке

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Овцебык в Московском зоопарке

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Экология овцебыка свидетельствует о его высокой чувствительности к потеплению и увлажнению климата. Вид предпочитает открытые местообитания с низким снежным покровом и с низкой летней температурой. Находки позднеплейстоценовых и голоценовых остатков животного свидетельствуют о суровых климатических условиях в районах обитания, пишут в своем исследовании «Динамика ареалов овцебыка во вторую половину позднего плейстоцена-голоцена Северной Евразии» палеозоологи из МГУ им. М. В. Ломоносова, Зоологического института РАН, Института географии РАН и Лейденского университета (Нидерланды). Катастрофическое сокращение ареала овцебыка произошло в период межстадиальных потеплений.

Образование толстой корки льда зимой, в дни резкой оттепели, на обширных территориях пастбищ, покрытых снегом, способно привести к вымиранию травоядных в очень короткие сроки.

Для выживания овцебыку требуется всего три условия: плотный каменистый грунт, невысокий снежный покров и относительно прохладная температура воздуха. Он не может перекочевать на юг в болотистые степи или в низины, которые заносит метровыми сугробами.

В Гренландии овцебык обитает преимущественно на побережье.

При таких, вроде бы очень скромных, потребностях, животное, оказывается, достаточно ограничено в своих перемещениях, и при невозможности добывать пропитание целое стадо может погибнуть всего за одну зиму, говорит Павел Косинцев. Происходящие сегодня климатические коллапсы хорошо иллюстрируют, как внезапно могли погибнуть в голоцене многие виды. Нам только кажется, что для этого на Земле должны были происходить какие-то страшные катаклизмы. Сегодня мы видим, что для создания условий, несовместимых с жизнью целого ряда арктических копытных, достаточно всего нескольких дождей зимой.