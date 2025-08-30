«Не всегда и не ко всем проявляется агрессия хищника»

В начале августа, по сообщениям СМИ, в одном из самых холодных российских морей — Охотском была замечена белая акула, помешавшая рыбакам поднять улов. Из-за глобального потепления на севере стали появляться ранее не обитавшие там южные виды рыб. Могут ли теплолюбивые акулы оказаться в Охотском море, как вести себя при встрече с ними и можно ли сбежать от них при атаке — с такими вопросами мы обратились к ведущему научному сотруднику Лаборатории морских и пресноводных рыб Сахалинского филиала ГНЦ РФ ФБГНУ ВНИРО («СахНИРО»), кандидату биологических наук Анатолию Великанову.

Большая белая акула достигает в длину пяти метров и может весить более тонны Фото: Alexis Rosenfeld / Getty Images Научный сотрудник лаборатории морских и пресноводных рыб Сахалинского филиала ГНЦ РФ ФБГНУ «ВНИРО» («СахНИРО») кандидата биологических наук Анатолий Великанов Фото: СахНИРО

— Правда ли, что у берегов Сахалина появились теплолюбивые рыбы — тунец, рыба фугу и даже белые акулы, которые стали нападать на рыбаков и отнимать у них улов?

— По данным наших исследований и наблюдений, в этом столетии было задокументировано два случая появления белой акулы у наших берегов. Оба — в заливе Анива, в 2007 и 2014 годах. Это были крупные особи: согласно опубликованной в научном журнале «Вопросы ихтиологии» информации, около пяти метров в длину. В одном случае это был самец, в другом — самка.

— Но на видео большая акула, внешне похожая на белую, чуть ли не запрыгивает в лодку и откусывает огромный кусок тунца.

— Теоретически акула может напасть на тунца, если успеет его поймать, потому что тунец — это очень быстроплавающая рыба. Но здесь, у берегов Сахалина, белая акула крайне редко нападает на рыб. Я посмотрел это видео. Там силуэт какой-то крупной рыбы (возможно, лососевой акулы) просматривается очень смутно, также нет кадров нападения акулы на тунца. На этом основании сделать видовую идентификацию рыбы невозможно, соответственно, ничего определенного сказать нельзя. Хотя допускаю, что обычного человека, неспециалиста, это, наверное, может впечатлить.

— А случаи нападения белых акул на людей в ваших краях были?

— Были. Но не у Сахалина. В 2010–2012 годах в заливе Петра Великого, в Приморье, у Владивостока, самка белой акулы напала на купающихся.

— Как в фильме «Челюсти»? Купаются люди, а на них выпрыгивает акула и откусывает человеку руку?

— Примерно так. Власти тогда не говорили, что это была белая акула, но никакой другой вид акул не способен откусить человеку руку, сломав кость одним сжатием челюстей. У нее очень мощные челюсти. Да и своим видом она внушает страх: длина до пяти метров, вес более тонны. Мощное сжатие ее челюстей объясняется тем, что при таких габаритах ей некогда делать резкие повороты при атаках, и если она сразу не схватит добычу, то через две-три попытки уже не сможет охотиться — устает. Поскольку этот вид охотится на крупных морских млекопитающих вроде морских котиков, тюленей, в том числе нерп, то, если случайно подвернется человек, может атаковать и его.

— А сбежать от нее можно?

— Некоторым удается. Мне прислали видео из Германии, на котором белая акула охотилась на морского котика у берегов Южной Африки, и котику удалось спастись: в последний момент он выпрыгнул из воды. Она раз промахнулась, два, три — и все, на резкие броски сил у нее не осталось. Огромные, сосредоточенные глаза котика во время прыжка остались у меня в памяти навсегда.

Большая белая акула у острова Гваделупе, Мексика Фото: Dave Fleetham / Design Pics Editorial / Universal Images Group / Getty Images

— А в прошлом веке акулы здесь появлялись с такой же регулярностью или реже?

— У юго-западного побережья Сахалина был зафиксирован случай поимки двух крупных особей акулы в начале 1950-х годов под Холмском. Нерпа охотилась на горбушу в ставном неводе, выставленном для лова лососей, и туда зашла акула. Тогда вид точно не определили, но других хищников такого размера, охотящихся на морских млекопитающих типа тюленей, не может быть — только белые акулы.

— Белые акулы откуда-то заплывают?

— Как и большинство видов акул, белая предпочитает теплые воды тропиков и субтропиков. Но может проникать в северные районы, когда достаточно прогревается вода.

— Не опасно ли купаться в каком-нибудь заливе у берегов Сахалина?

— С точки зрения возможного нападения белой акулы, наверное, сейчас такой опасности нет. Но морская среда непредсказуема для человека. Потому, даже находясь на морском пляже, надо быть внимательным. Мы не можем предсказать, появится ли она и когда это может случиться. В принципе это возможно, когда тепло.

У нас намного чаще встречается сельдевая акула, сейчас ее еще называют лососевой. Она намного меньше по размерам и охотится в основном на рыбу, отсюда и название. Для человека она неопасна.

У сельдевой акулы, как и у белой, хвостовой плавник серповидный, его верхняя и нижняя лопасти примерно одинаковые по длине, но форма и размеры зубов сильно отличаются, как и окраска брюшной части тела.

— Сельдевая акула к людям равнодушна?

— Был случай, когда водолазы в легком снаряжении очищали гирлянды с морскими гребешками, акулы кружили неподалеку, и одна из них схватила аквалангиста за руку. Ну ее багром на всякий случай прикололи… А с рукой все было в порядке: она просто укусила, у нее сила сжатия челюстей не такая громадная, как у белой акулы, да и зубы тонкие и изогнутые, предназначены в основном для удержания более мелкой добычи.

Сельдевая (лососевая) акула

Фото: PIRO-NOAA Observer Program

Фото: PIRO-NOAA Observer Program

— Получается, что здесь акулы все-таки есть.

— У берегов Сахалина встречаются три основных вида акул. Это колючая акула — длиной полтора метра максимум, приходит в весенне-летний период. Сельдевая акула бывает до трех метров в длину, обычно метра полтора-два. И еще более глубоководный вид — тихоокеанская полярная акула. Она обитает на глубине от 400 до 1500–2000 метров. Питается кальмарами и мелкой рыбой. Если донным тралом работать на таких глубинах, она иногда вылавливается.

— К вам стало приходить больше теплолюбивых рыб?

— Да, но при этом я бы не сказал, что те рыбы, которые любят более прохладную воду, уходят. Сахалин, особенно его южная часть, расположен в пограничной зоне между более теплыми водами Японского моря и более холодноводным Охотским морем. Но арктическо-бореальные и широкобореальные виды рыб, то есть более холодолюбивые — минтай, мойва, сельдь, камбала, треска,— живут здесь круглогодично.

Сезонная миграция субтропических или тропических видов рыб в наши воды происходит далеко не ежегодно, только в определенные циклы. В разные годы видовой состав рыб, мигрирующих к нам из более тепловодных зон океана, может существенно меняться. Например, тихоокеанский синеперый тунец в заливе Анива и у юго-западного побережья Сахалина стал встречаться примерно с 2014 года, в Татарском проливе даже ежегодно осуществляется активный любительский лов.

Обглоданный акулой тунец

Фото: sakhalin wild

Фото: sakhalin wild

— Вернемся к акулам. Как надо себя вести при встрече с ними?

— Акулы — это очень древняя группа рыб, намного древнее человека. Для изучения они необычайно интересны. Но надо отметить, что почти все виды акул — хищники. Они агрессивны по своей природе, независимо от размеров.

Поэтому при взаимодействии с ними нужно быть крайне осторожным и не искушать судьбу.

— Можно ли в принципе подружиться с акулой? Есть такие случаи?

— Я видел немало подводных видеосъемок, на которых опытные подводные пловцы близко встречаются с акулами, даже их гладят.

Трудно утверждать, что это постановка: видно по движению рыб и человека, что это реальная картина, но как им это удается, не знаю. Может быть, тут дело в том, что все нуждаются в ласке.

— И акулы?

— Наверное, и они. В доброжелательном общении. Не вполне понятно, почему не всегда и не ко всем проявляется та самая агрессия хищника. Похоже, этот вопрос еще не изучен. Но сегодня ты ее погладил, и она уплыла, а чем закончится поглаживание завтра — никто не знает. Поэтому не надо заигрывать с акулой.

Беседовала Наталия Лескова