Главные новости за 29 декабря: Белгород, Воронеж, Курск, Тамбов

Площадь нового индустриального парка «Семилукский» под Воронежем составит от 500 до 600 га, в нем планируется 35-40 резидентов.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Зампред воронежской гордумы Олег Черкасов не получал партийное поручение собирать с кандидатов в депутаты пожертвования в пользу «Единой России» и делал это по собственной инициативе, рассказал журналистам губернатор и глава регионального партийного отделения Александр Гусев.

Заместитель управляющего воронежским филиалом ВТБ Михаил Москальцов в новом году возглавит областное министерство предпринимательства и торговли, став преемником Геннадия Швыркова, который находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве.

Строительством новой футбольной арены на месте Центрального стадиона профсоюзов в Воронеже может заняться структура белорусского холдинга «Белинжинирингстройинвест», которая сейчас занимается сносом арены.

Начался пуск нового энергоблока Курской АЭС, который добавит в энергосистему страны 1255 МВт.

Следственный комитет завершил расследование дела прежнего тамбовского губернатора Максима Егорова. Как считают в органах, он брал взятки у бывшего генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова.

На прошлой неделе в Белгородской области восстановили 187 пострадавших от обстрелов и беспилотников домов и квартир. За это же время ВСУ успели разрушить 243 жилых помещения.

