Начался пуск нового энергоблока Курской АЭС

На первом энергоблоке Курской АЭС-2 начались пусковые операции. Об этом сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев в новогоднем видеопоздравлении работников корпорации.

«Героический труд проделан нашими товарищами в Курской области, где начались пусковые операции на новом энергоблоке»,— сказал господин Лихачев.

По данным «Ъ», энергоблоки № 3 и № 4 Курской АЭС работают в штатном режиме. Энергоблоки № 1 и № 2 эксплуатируют без выработки электричества в связи с истечением срока работы.

Егор Одегов