Воронежский минпредторг возглавит Михаил Москальцов

С начала 2026 года к работе в статусе министра предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области приступит Михаил Москальцов. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в ходе прямой линии, назвав господина Москальцова человеком с большим опытом работы.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Глава региона также сообщил о поиске кандидатов на должность министра по развитию муниципальных образований. В октябре Валерий Мелещенко, руководивший ведомством с сентября 2023 года, возглавил областной минсельхоз.

Михаил Москальцов в январе 2018 года был назначен замуправляющего воронежским филиалом ВТБ. На этом посту он курировал корпоративный бизнес банка в пяти областях Центрального федерального округа — Воронежской, Тамбовской, Липецкой, Орловской и Рязанской. В сентябре 2017-го финансист покинул должность управляющего головным отделением Центрально-Черноземного банка (ЦЧБ) Сбербанка по региону, которую занимал с осени 2014 года. До этого он был зампредом ЦЧБ, курировал правовые вопросы, работу с проблемными активами и безопасность территориального банка.

В июле пост руководителя воронежского минпредторга покинул Геннадий Швырков, занимавший его меньше года. С того момента ведомства возглавляет его заместитель Ольга Яковлева. В июле же стало известно о задержании господина Швыркова, он был заключен под стражу. Бывшего министра обвиняют в мошенническом хищении 4,8 млн руб., выделенных на матпомощь лицам, привлекающим граждан к подписанию контракта с Минобороны (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). В ноябре срок содержания фигуранта в СИЗО продлили до 9 февраля.

