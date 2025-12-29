Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Строительством нового стадиона на месте ЦСП в Воронеже могут заняться белорусы

В Воронеже строительство новой футбольной арены на улице Студенческой начнется сразу после завершения демонтажа Центрального стадиона профсоюзов (ЦСП, бывшая домашняя арена местного футбольного клуба «Факел»), а именно в апреле — мае. По одному из возможных сценариев работы проведет местное ООО «Стройинжиниринг», принадлежащее белорусскому холдингу «Белинжинирингстройинвест», которое с начала декабря ведет снос объекта. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев во время прямой линии.

Граффити с изображениями футболистов на стенах Центрального стадиона Профсоюзов в Воронеже

Граффити с изображениями футболистов на стенах Центрального стадиона Профсоюзов в Воронеже

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Граффити с изображениями футболистов на стенах Центрального стадиона Профсоюзов в Воронеже

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Нам не хотелось бы рисковать с этим объектом с возможностью прихода на него подрядчика, который не исполнил бы свои обязательства, как это иногда бывает. Почему они — они несколько лет назад то же самое сделали в Минске»,— пояснил господин Гусев.

Глава региона уточнил, что белорусских коллег могут привлечь к работам в рамках процедуры заключения контракта с единственным поставщиком. Сейчас этот вопрос рассматривается на уровне Союзного государства. Если пойти по этому пути не получится, то в феврале — марте власти объявят конкурс, чтобы к середине апреля уже был определен другой подрядчик.

«Стройинжиниринг» получил контракт на снос ЦСП в октябре 2025 года за 122,5 млн руб. при начальной цене 272,2 млн руб. По словам Александра Гусева, работы идут в хорошем темпе, подрядчик планирует завершить их «несколько раньше срока, может быть, в конце марта».

Фотогалерея

Как ЦСП начал разрушаться, не дожидаясь сноса

Предыдущая фотография
Строительство стадиона началось в ноябре 1927 года. Прежде на его месте располагалась Сенная площадь

Строительство стадиона началось в ноябре 1927 года. Прежде на его месте располагалась Сенная площадь

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

К 1929 году было закончено поле, а к 1931-му — построены трибуны и вся инфраструктура

К 1929 году было закончено поле, а к 1931-му — построены трибуны и вся инфраструктура

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Первоначально стадион назывался спортивной площадкой областного совета профсоюзов

Первоначально стадион назывался спортивной площадкой областного совета профсоюзов

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

30 августа 1930 года здесь прошел первый международный матч: сборная Центрально-Черноземной области сыграла в нулевую ничью со сборной немецкого Комитета борьбы за красное единство рабочего спорта «Роте Шпортейнхайт»

30 августа 1930 года здесь прошел первый международный матч: сборная Центрально-Черноземной области сыграла в нулевую ничью со сборной немецкого Комитета борьбы за красное единство рабочего спорта «Роте Шпортейнхайт»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В 1935 году стадион принял первый в истории чемпионат Воронежской области по футболу

В 1935 году стадион принял первый в истории чемпионат Воронежской области по футболу

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

С 1936 года стадион назывался «Пищевик», в 1953-м был переименован в «Знамя», а в 1958-м — в «Труд»

С 1936 года стадион назывался «Пищевик», в 1953-м был переименован в «Знамя», а в 1958-м — в «Труд»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В 1973 году арена получила современное название

В 1973 году арена получила современное название

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Во время немецкой оккупации стадион, как и весь Воронеж, был полностью разрушен

Во время немецкой оккупации стадион, как и весь Воронеж, был полностью разрушен

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Арену восстановили перед футбольным сезоном 1954 года

Арену восстановили перед футбольным сезоном 1954 года

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В 1950-х годах на поле выступали воронежские «Крылья советов»

В 1950-х годах на поле выступали воронежские «Крылья советов»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В 1959 году «Крылья советов» были переименованы в «Труд», а в 1977-м — в «Факел»

В 1959 году «Крылья советов» были переименованы в «Труд», а в 1977-м — в «Факел»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В 1962–1965 годах вместимость стадиона увеличили с 10 до 32 тыс. человек

В 1962–1965 годах вместимость стадиона увеличили с 10 до 32 тыс. человек

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В 1980-х годах прошла новая реконструкция: арена стала двухъярусной и начала вмещать до 34,8 тыс. зрителей

В 1980-х годах прошла новая реконструкция: арена стала двухъярусной и начала вмещать до 34,8 тыс. зрителей

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В советское время и 90-е годы на стадионе проходили не только соревнования, но и массовые праздники

В советское время и 90-е годы на стадионе проходили не только соревнования, но и массовые праздники

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В 90-х территория вокруг арены превратилась в громадных вещевой рынок

В 90-х территория вокруг арены превратилась в громадных вещевой рынок

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В апреле 1999 года зрители впервые увидели талисман «Факела» — бобра Фаворита

В апреле 1999 года зрители впервые увидели талисман «Факела» — бобра Фаворита

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

А 5 августа 2000 года ЦСП пережил, пожалуй, самый яркий матч в своей истории: «Факел» победил чемпиона страны — московский «Спартак»

А 5 августа 2000 года ЦСП пережил, пожалуй, самый яркий матч в своей истории: «Факел» победил чемпиона страны — московский «Спартак»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В 2000-е годы с трибун окончательно убрали скамейки, полностью заменив их креслами

В 2000-е годы с трибун окончательно убрали скамейки, полностью заменив их креслами

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В 2010 году ЦСП принял товарищеский матч сборных России и Бельгии

В 2010 году ЦСП принял товарищеский матч сборных России и Бельгии

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

На этом матче стадион в последний раз заполнили 34 тыс. человек

На этом матче стадион в последний раз заполнили 34 тыс. человек

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Вскоре «Факел» начал конфликтовать с областным советом профсоюзов — из-за качества поля и другой инфраструктуры

Вскоре «Факел» начал конфликтовать с областным советом профсоюзов — из-за качества поля и другой инфраструктуры

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

После выхода «Факела» в премьер-лигу облправительство забрало стадион на пять лет в безвозмездное пользование и за короткий срок в межсезонье вложило в подготовку объекта к играм порядка 300 млн руб.

После выхода «Факела» в премьер-лигу облправительство забрало стадион на пять лет в безвозмездное пользование и за короткий срок в межсезонье вложило в подготовку объекта к играм порядка 300 млн руб.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В конце 2023 года регион выкупил у облсовпрофа ЦСП за 200 млн руб.

В конце 2023 года регион выкупил у облсовпрофа ЦСП за 200 млн руб.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

К этому времени на верхние ярусы билеты давно не продавались из-за угроз безопасности зрителей

К этому времени на верхние ярусы билеты давно не продавались из-за угроз безопасности зрителей

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Сезон 2024/2025 «Факел» начал на новом одноименном стадионе, в реконструкцию которого власти вложили 2,1 млрд руб.

Сезон 2024/2025 «Факел» начал на новом одноименном стадионе, в реконструкцию которого власти вложили 2,1 млрд руб.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

После реконструкции арена получит новое название — власти обещают выбрать его вместе с болельщиками

После реконструкции арена получит новое название — власти обещают выбрать его вместе с болельщиками

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

По сообщениям властей, новый стадион будет рассчитан минимум на 25 тыс. зрителей, включая места для маломобильных групп

По сообщениям властей, новый стадион будет рассчитан минимум на 25 тыс. зрителей, включая места для маломобильных групп

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Для команд будут оборудованы четыре раздевалки, на территории также планируется офис для «Факела»

Для команд будут оборудованы четыре раздевалки, на территории также планируется офис для «Факела»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Общая стоимость новой арены, с учетом работ по сносу старой и подготовки документации, оценивается в 17,5 млрд руб.

Общая стоимость новой арены, с учетом работ по сносу старой и подготовки документации, оценивается в 17,5 млрд руб.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Средства на работы уже запланированы в трехлетнем областном бюджете, но власти надеются привлечь часть вложений из федерального бюджета, а также найти частных спонсоров

Средства на работы уже запланированы в трехлетнем областном бюджете, но власти надеются привлечь часть вложений из федерального бюджета, а также найти частных спонсоров

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Пока же вместо газона на поле вырос степной ковыль

Пока же вместо газона на поле вырос степной ковыль

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Пространство под трибунами покрылось мхом

Пространство под трибунами покрылось мхом

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Рядом с трибунами — груды разбитых кресел

Рядом с трибунами — груды разбитых кресел

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Общий вид арены вызывает сильную ностальгию

Общий вид арены вызывает сильную ностальгию

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Арена, где почти век кипели футбольные страсти, заброшена

Арена, где почти век кипели футбольные страсти, заброшена

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Следующая фотография
1 / 35

Строительство стадиона началось в ноябре 1927 года. Прежде на его месте располагалась Сенная площадь

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

К 1929 году было закончено поле, а к 1931-му — построены трибуны и вся инфраструктура

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Первоначально стадион назывался спортивной площадкой областного совета профсоюзов

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

30 августа 1930 года здесь прошел первый международный матч: сборная Центрально-Черноземной области сыграла в нулевую ничью со сборной немецкого Комитета борьбы за красное единство рабочего спорта «Роте Шпортейнхайт»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В 1935 году стадион принял первый в истории чемпионат Воронежской области по футболу

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

С 1936 года стадион назывался «Пищевик», в 1953-м был переименован в «Знамя», а в 1958-м — в «Труд»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В 1973 году арена получила современное название

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Во время немецкой оккупации стадион, как и весь Воронеж, был полностью разрушен

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Арену восстановили перед футбольным сезоном 1954 года

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В 1950-х годах на поле выступали воронежские «Крылья советов»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В 1959 году «Крылья советов» были переименованы в «Труд», а в 1977-м — в «Факел»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В 1962–1965 годах вместимость стадиона увеличили с 10 до 32 тыс. человек

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В 1980-х годах прошла новая реконструкция: арена стала двухъярусной и начала вмещать до 34,8 тыс. зрителей

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В советское время и 90-е годы на стадионе проходили не только соревнования, но и массовые праздники

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В 90-х территория вокруг арены превратилась в громадных вещевой рынок

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В апреле 1999 года зрители впервые увидели талисман «Факела» — бобра Фаворита

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

А 5 августа 2000 года ЦСП пережил, пожалуй, самый яркий матч в своей истории: «Факел» победил чемпиона страны — московский «Спартак»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В 2000-е годы с трибун окончательно убрали скамейки, полностью заменив их креслами

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В 2010 году ЦСП принял товарищеский матч сборных России и Бельгии

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

На этом матче стадион в последний раз заполнили 34 тыс. человек

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Вскоре «Факел» начал конфликтовать с областным советом профсоюзов — из-за качества поля и другой инфраструктуры

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

После выхода «Факела» в премьер-лигу облправительство забрало стадион на пять лет в безвозмездное пользование и за короткий срок в межсезонье вложило в подготовку объекта к играм порядка 300 млн руб.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В конце 2023 года регион выкупил у облсовпрофа ЦСП за 200 млн руб.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

К этому времени на верхние ярусы билеты давно не продавались из-за угроз безопасности зрителей

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Сезон 2024/2025 «Факел» начал на новом одноименном стадионе, в реконструкцию которого власти вложили 2,1 млрд руб.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

После реконструкции арена получит новое название — власти обещают выбрать его вместе с болельщиками

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

По сообщениям властей, новый стадион будет рассчитан минимум на 25 тыс. зрителей, включая места для маломобильных групп

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Для команд будут оборудованы четыре раздевалки, на территории также планируется офис для «Факела»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Общая стоимость новой арены, с учетом работ по сносу старой и подготовки документации, оценивается в 17,5 млрд руб.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Средства на работы уже запланированы в трехлетнем областном бюджете, но власти надеются привлечь часть вложений из федерального бюджета, а также найти частных спонсоров

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Пока же вместо газона на поле вырос степной ковыль

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Пространство под трибунами покрылось мхом

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Рядом с трибунами — груды разбитых кресел

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Общий вид арены вызывает сильную ностальгию

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Арена, где почти век кипели футбольные страсти, заброшена

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Смотреть

Алина Морозова