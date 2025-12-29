Строительством нового стадиона на месте ЦСП в Воронеже могут заняться белорусы
В Воронеже строительство новой футбольной арены на улице Студенческой начнется сразу после завершения демонтажа Центрального стадиона профсоюзов (ЦСП, бывшая домашняя арена местного футбольного клуба «Факел»), а именно в апреле — мае. По одному из возможных сценариев работы проведет местное ООО «Стройинжиниринг», принадлежащее белорусскому холдингу «Белинжинирингстройинвест», которое с начала декабря ведет снос объекта. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев во время прямой линии.
Граффити с изображениями футболистов на стенах Центрального стадиона Профсоюзов в Воронеже
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
«Нам не хотелось бы рисковать с этим объектом с возможностью прихода на него подрядчика, который не исполнил бы свои обязательства, как это иногда бывает. Почему они — они несколько лет назад то же самое сделали в Минске»,— пояснил господин Гусев.
Глава региона уточнил, что белорусских коллег могут привлечь к работам в рамках процедуры заключения контракта с единственным поставщиком. Сейчас этот вопрос рассматривается на уровне Союзного государства. Если пойти по этому пути не получится, то в феврале — марте власти объявят конкурс, чтобы к середине апреля уже был определен другой подрядчик.
«Стройинжиниринг» получил контракт на снос ЦСП в октябре 2025 года за 122,5 млн руб. при начальной цене 272,2 млн руб. По словам Александра Гусева, работы идут в хорошем темпе, подрядчик планирует завершить их «несколько раньше срока, может быть, в конце марта».