Строительством нового стадиона на месте ЦСП в Воронеже могут заняться белорусы

В Воронеже строительство новой футбольной арены на улице Студенческой начнется сразу после завершения демонтажа Центрального стадиона профсоюзов (ЦСП, бывшая домашняя арена местного футбольного клуба «Факел»), а именно в апреле — мае. По одному из возможных сценариев работы проведет местное ООО «Стройинжиниринг», принадлежащее белорусскому холдингу «Белинжинирингстройинвест», которое с начала декабря ведет снос объекта. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев во время прямой линии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Граффити с изображениями футболистов на стенах Центрального стадиона Профсоюзов в Воронеже

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Граффити с изображениями футболистов на стенах Центрального стадиона Профсоюзов в Воронеже

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Нам не хотелось бы рисковать с этим объектом с возможностью прихода на него подрядчика, который не исполнил бы свои обязательства, как это иногда бывает. Почему они — они несколько лет назад то же самое сделали в Минске»,— пояснил господин Гусев.

Глава региона уточнил, что белорусских коллег могут привлечь к работам в рамках процедуры заключения контракта с единственным поставщиком. Сейчас этот вопрос рассматривается на уровне Союзного государства. Если пойти по этому пути не получится, то в феврале — марте власти объявят конкурс, чтобы к середине апреля уже был определен другой подрядчик.

«Стройинжиниринг» получил контракт на снос ЦСП в октябре 2025 года за 122,5 млн руб. при начальной цене 272,2 млн руб. По словам Александра Гусева, работы идут в хорошем темпе, подрядчик планирует завершить их «несколько раньше срока, может быть, в конце марта».

Фотогалерея Как ЦСП начал разрушаться, не дожидаясь сноса Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Строительство стадиона началось в ноябре 1927 года. Прежде на его месте располагалась Сенная площадь Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков К 1929 году было закончено поле, а к 1931-му — построены трибуны и вся инфраструктура Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Первоначально стадион назывался спортивной площадкой областного совета профсоюзов Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков 30 августа 1930 года здесь прошел первый международный матч: сборная Центрально-Черноземной области сыграла в нулевую ничью со сборной немецкого Комитета борьбы за красное единство рабочего спорта «Роте Шпортейнхайт» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков В 1935 году стадион принял первый в истории чемпионат Воронежской области по футболу Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков С 1936 года стадион назывался «Пищевик», в 1953-м был переименован в «Знамя», а в 1958-м — в «Труд» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков В 1973 году арена получила современное название Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Во время немецкой оккупации стадион, как и весь Воронеж, был полностью разрушен Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Арену восстановили перед футбольным сезоном 1954 года Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков В 1950-х годах на поле выступали воронежские «Крылья советов» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков В 1959 году «Крылья советов» были переименованы в «Труд», а в 1977-м — в «Факел» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков В 1962–1965 годах вместимость стадиона увеличили с 10 до 32 тыс. человек Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков В 1980-х годах прошла новая реконструкция: арена стала двухъярусной и начала вмещать до 34,8 тыс. зрителей Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков В советское время и 90-е годы на стадионе проходили не только соревнования, но и массовые праздники Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков В 90-х территория вокруг арены превратилась в громадных вещевой рынок Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков В апреле 1999 года зрители впервые увидели талисман «Факела» — бобра Фаворита Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков / купить фото А 5 августа 2000 года ЦСП пережил, пожалуй, самый яркий матч в своей истории: «Факел» победил чемпиона страны — московский «Спартак» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков В 2000-е годы с трибун окончательно убрали скамейки, полностью заменив их креслами Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков В 2010 году ЦСП принял товарищеский матч сборных России и Бельгии Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков На этом матче стадион в последний раз заполнили 34 тыс. человек Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Вскоре «Факел» начал конфликтовать с областным советом профсоюзов — из-за качества поля и другой инфраструктуры Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков После выхода «Факела» в премьер-лигу облправительство забрало стадион на пять лет в безвозмездное пользование и за короткий срок в межсезонье вложило в подготовку объекта к играм порядка 300 млн руб. Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков В конце 2023 года регион выкупил у облсовпрофа ЦСП за 200 млн руб. Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков К этому времени на верхние ярусы билеты давно не продавались из-за угроз безопасности зрителей Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Сезон 2024/2025 «Факел» начал на новом одноименном стадионе, в реконструкцию которого власти вложили 2,1 млрд руб. Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков После реконструкции арена получит новое название — власти обещают выбрать его вместе с болельщиками Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков По сообщениям властей, новый стадион будет рассчитан минимум на 25 тыс. зрителей, включая места для маломобильных групп Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Для команд будут оборудованы четыре раздевалки, на территории также планируется офис для «Факела» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Общая стоимость новой арены, с учетом работ по сносу старой и подготовки документации, оценивается в 17,5 млрд руб. Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Средства на работы уже запланированы в трехлетнем областном бюджете, но власти надеются привлечь часть вложений из федерального бюджета, а также найти частных спонсоров Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Пока же вместо газона на поле вырос степной ковыль Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Пространство под трибунами покрылось мхом Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Рядом с трибунами — груды разбитых кресел Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Общий вид арены вызывает сильную ностальгию Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Арена, где почти век кипели футбольные страсти, заброшена Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Следующая фотография 1 / 35 Строительство стадиона началось в ноябре 1927 года. Прежде на его месте располагалась Сенная площадь Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков К 1929 году было закончено поле, а к 1931-му — построены трибуны и вся инфраструктура Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Первоначально стадион назывался спортивной площадкой областного совета профсоюзов Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков 30 августа 1930 года здесь прошел первый международный матч: сборная Центрально-Черноземной области сыграла в нулевую ничью со сборной немецкого Комитета борьбы за красное единство рабочего спорта «Роте Шпортейнхайт» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков В 1935 году стадион принял первый в истории чемпионат Воронежской области по футболу Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков С 1936 года стадион назывался «Пищевик», в 1953-м был переименован в «Знамя», а в 1958-м — в «Труд» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков В 1973 году арена получила современное название Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Во время немецкой оккупации стадион, как и весь Воронеж, был полностью разрушен Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Арену восстановили перед футбольным сезоном 1954 года Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков В 1950-х годах на поле выступали воронежские «Крылья советов» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков В 1959 году «Крылья советов» были переименованы в «Труд», а в 1977-м — в «Факел» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков В 1962–1965 годах вместимость стадиона увеличили с 10 до 32 тыс. человек Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков В 1980-х годах прошла новая реконструкция: арена стала двухъярусной и начала вмещать до 34,8 тыс. зрителей Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков В советское время и 90-е годы на стадионе проходили не только соревнования, но и массовые праздники Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков В 90-х территория вокруг арены превратилась в громадных вещевой рынок Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков В апреле 1999 года зрители впервые увидели талисман «Факела» — бобра Фаворита Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков / купить фото А 5 августа 2000 года ЦСП пережил, пожалуй, самый яркий матч в своей истории: «Факел» победил чемпиона страны — московский «Спартак» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков В 2000-е годы с трибун окончательно убрали скамейки, полностью заменив их креслами Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков В 2010 году ЦСП принял товарищеский матч сборных России и Бельгии Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков На этом матче стадион в последний раз заполнили 34 тыс. человек Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Вскоре «Факел» начал конфликтовать с областным советом профсоюзов — из-за качества поля и другой инфраструктуры Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков После выхода «Факела» в премьер-лигу облправительство забрало стадион на пять лет в безвозмездное пользование и за короткий срок в межсезонье вложило в подготовку объекта к играм порядка 300 млн руб. Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков В конце 2023 года регион выкупил у облсовпрофа ЦСП за 200 млн руб. Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков К этому времени на верхние ярусы билеты давно не продавались из-за угроз безопасности зрителей Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Сезон 2024/2025 «Факел» начал на новом одноименном стадионе, в реконструкцию которого власти вложили 2,1 млрд руб. Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков После реконструкции арена получит новое название — власти обещают выбрать его вместе с болельщиками Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков По сообщениям властей, новый стадион будет рассчитан минимум на 25 тыс. зрителей, включая места для маломобильных групп Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Для команд будут оборудованы четыре раздевалки, на территории также планируется офис для «Факела» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Общая стоимость новой арены, с учетом работ по сносу старой и подготовки документации, оценивается в 17,5 млрд руб. Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Средства на работы уже запланированы в трехлетнем областном бюджете, но власти надеются привлечь часть вложений из федерального бюджета, а также найти частных спонсоров Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Пока же вместо газона на поле вырос степной ковыль Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Пространство под трибунами покрылось мхом Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Рядом с трибунами — груды разбитых кресел Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Общий вид арены вызывает сильную ностальгию Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Арена, где почти век кипели футбольные страсти, заброшена Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Смотреть

Алина Морозова