Гусев: зампред гордумы Воронежа проводил сборы с кандидатов на выборы по своей инициативе

Губернатор Воронежской области Александр Гусев во время прямой линии и пресс-конференции прокомментировал скандал, произошедший после выборов в городскую думу. Напомним, на первом заседании нового созыва участник специальной военной операции (СВО) и предприниматель Михаил Гамбург обвинил зампреда и однопартийца по «Единой России» Олега Черкасова в поборах во время избирательной кампании.

Отвечая на вопрос главного редактора издания «Труд Черноземья» Дмитрия Кухаренко о справедливости таких пожертвований, господин Гусев, возглавивший недавно местное отделение ЕР, сказал, что у партячейки хватало денег на предвыборную агитацию в этом году из-за сдержанной работы. «Эта инициатива была личная, желание проявиться. Такого поручения точно не было»,— сказал губернатор по поводу обращения господина Черкасова, предлагавшего перед выборами в этом году сделать пожертвования некоторым кандидатам.

Как рассказывал «Ъ-Черноземье», Михаила Гамбурга возмутило, что ему господин Черкасов предложил пожертвовать в фонд поддержки партии больше, чем другим кандидатам. Александр Гусев на пресс-конференции объяснил, что перед выборами кандидатов с серьезным доходом от бизнеса действительно могут попросить вложить деньги в избирательную кампанию. Основная часть участников выборов при этом представлена бюджетниками, к которым таких предложений нет, отметил губернатор. «В нашей ситуации необходимости в этом не было. Дифференциация просьб должна быть, потому что тот, у кого больше доход, должен помогать своим коллегам. Много механизмов предвыборных есть, но никогда критериев с точки зрения статусов действующих или недействующих депутатов или участников СВО нет»,— резюмировал глава региона. Он добавил, что будет внимательней отслеживать внутрипартийные процедуры и не допустит подобных случаев.

Сергей Толмачев