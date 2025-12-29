Индустриальный парк «Семилукский» хотят запустить под Воронежем в 2026 году

В 2026 году на территории Семилукского района Воронежской области планируют запустить современную промышленную площадку и филиал особой экономической зоны (ОЭЗ). Площадь индустриального парка (ИП) составит от 500 до 600 га, чего достаточно для 35-40 резидентов. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Окончательное решение о выборе площадки будет принято после расчета стоимости инфраструктуры.

О том, что Семилукский район определен «приоритетным» для создания ИП к северу от областного центра, неделю назад сообщил первый заместитель председателя правительства региона Данил Кустов. Он отметил, что на выбор повлияли потенциал района, его отраслевая специализация, наличие больших земельных участков, подходящих для промышленной площадки, а также «проактивная позиция главы муниципалитета Максима Зацепина».

Губернатор Воронежской области Александр Гусев коснулся вопроса создания ИП «Семилукский» 29 декабря в ходе пресс-конференции. По его словам, сложных и опасных предприятий там не будет. Однако возможен вариант размещения ресурсоемких площадок — с большим потреблением воды, газа, электроэнергии. Глава региона предположил, что это могут быть предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции.

Александр Гусев, подчеркнул, что направление хорошо обеспечено инженерными и ресурсными возможностями, там проходит железная дорога и располагается федеральная трасса. Вопрос ограничения ресурсов, по словам губернатора, сдерживает проекты «на юге» («ИП Масловский»).

Контактов с инвесторами, готовыми зайти на новую площадку у властей пока нет.

«Один инвестор есть, но он уже начинает работать по проектированию и строительству. Если площадки будут совместимы, мы можем этому проекту придать статус технопарка», — добавил Александр Гусев.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в Рамонском районе Воронежской области сейчас также строится частный индустриальный парк «Среднедонской». По проекту, там будут расположены мультифункциональные производственные и логистические комплексы общей площадью более 700 тыс. кв. м, тепличный комплекс на 256 тыс. кв. м, очистные и водозаборные сооружения, сети электро-, газоснабжения, автотранспортные предприятия, топливно-заправочный пункт. Завершение первой очереди складского комплекса площадью 20 тыс. кв. м запланировано на конец 2026 года, второй — с аналогичной площадью — на конец 2027-го.

