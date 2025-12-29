В Белгородской области за неделю восстановили 187 домов, пострадали 243

За прошедшую неделю в муниципалитетах Белгородской области восстановили 187 домов и квартир, пострадавших в результате обстрелов и атак БПЛА. Повреждения за то же время получили 243 жилых объекта и 82 автомобиля. Об этом 29 декабря сообщил губернатор Вячеслав Гладков со ссылкой на глав муниципалитетов.

В Шебекинском округе завершили восстановление 65 жилых объектов, на пяти закрыли контур. За неделю в округе выявили повреждения 62 домов и квартир, а также девяти автомобилей.

На территории областного центра завершили 57 объектов. За этот же период в Белгороде были повреждены 125 жилых помещений и 27 машин. В работе на текущий момент остается 627 жилых объектов.

По Белгородскому округу за неделю полностью восстановлено 30 домов и квартир. Пострадали 13 жилых помещений и десять авто.

В Грайворонском округе восстановили 20 объектов. Повреждены 30 жилых помещений и 28 машин.

Закончен ремонт четырех жилых помещений в Валуйском округе. Пострадали за неделю шесть домов и квартир, а также четыре автомобиля.

В Краснояружском округе расписки получили по трем жилым помещениям. За неделю прибавились две поврежденные квартиры и одна машина.

Восемь домовладений отремонтировали в Борисовском округе. Там за неделю пострадали пять жилых помещений и три авто.

За прошедшие сутки атакам ВСУ подверглись семь муниципалитетов Белгородской области. В результате пострадали два человека.

Денис Данилов