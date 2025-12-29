Завершено расследование уголовного дела бывшего тамбовского губернатора

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова. Как сообщили в ведомстве, в финальной версии он обвиняется в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Егоров

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Максим Егоров

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета РФ задержали господина Егорова в июле. «Ъ-Черноземье» рассказывал, что в основу уголовного дела против него легли показания бывшего генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова, которого в начале года задержали по обвинению в хранении наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

Как сейчас рассказали в Следственном комитете, с 2022 по 2024 год господин Егоров на систематической основе якобы получал от господина Стефанова взятки в особо крупном размере в виде денег, иного имущества, незаконного оказания ему услуг имущественного характера. Их общая сумма составила не менее 84 млн руб. Вместе с бывшим губернатором по делу в качестве соучастников проходят Александр Соломатин и Сергей Аганов.

По ходатайству следствия в ходе предварительного следствия у Максима Егорова и его родственников было арестовано имущество более чем на 130 млн руб. в целях дальнейшего обеспечения исполнения приговора. Сейчас участники дела знакомятся с материалами.

Максим Егоров возглавлял Тамбовскую область в 2021–2024 годах. Свою отставку он объяснил переходом «на новую работу на федеральный уровень». Однако о его назначении на какой-либо федеральный пост не сообщалось.

Сергей Толмачев