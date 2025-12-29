Главные новости к утру 29 декабря

Во Флориде прошли переговоры президентов США и Украины. Дональд Трамп назвал их замечательными.

Президенты США и Украины созвонились с европейскими лидерами.

По словам Дональда Трампа, по итогам встречи с Владимиром Зеленским нерешенными остались один-два пункта мирного плана, в их числе — вопрос территорий.

Дональд Трамп заявил, что Россия готова помогать в восстановлении Украины.

Президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что в 2026 году в стране пройдут досрочные парламентские выборы.

Китай начинает масштабные учения вокруг Тайваня.

Чиновника из Дагестана уволили после того, как его сын устроил дебош в магазине.