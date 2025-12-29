Чиновника из Дагестана уволили за дебош сына в магазине

Чиновник в Дагестане лишился должности после того, как его сын устроил дебош в одной из торговых точек Кумторкалинского района, сообщил глава республики Сергей Меликов. Имя чиновника он не назвал.

«Придерживаюсь железного принципа, что отец отвечает за воспитание своих детей, а потому — во власти таким людям не место. Теперь уже бывший чиновник написал заявление об уходе»,— написал господин Меликов в Telegram-канале.

Как добавил глава Дагестана, сын чиновника «поднял руку на женщину и громил чужое имущество». По его словам, участники дебоша задержаны. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором группа мужчин врывается в магазин. Один из них толкнул продавщицу, взял из холодильника бутылки с алкоголем, после чего кинул одну из бутылок в женщину.