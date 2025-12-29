Китай проведет масштабные военные учения вблизи Тайваня

Воздушные, военно-морские и ракетные войска Народно-освободительной армии Китая (НОАК) направились в Тайваньский пролив для проведения масштабных учений «Миссия справедливости 2025», сообщает Associated Press со ссылкой на командование НОАК на Восточном театре военных действий. Из заявления военных следует, что маневры должны послужить «суровым предупреждением» сепаратистским и внешним силам.

По словам старшего полковника Ши И, учения будут проходить не только в самом проливе, но и в районах к северу, юго-западу, юго-востоку и востоку от Тайваня. Войска будут отрабатывать патрулирование в полной боевой готовности на море и в воздухе, взаимодействие родов войск при «захвате всеобъемлющего превосходства», блокаду ключевых портов и сдерживание за пределами островной цепи.

Как пишет агентство, Китай своими учениями предупреждает Японию от возможного вмешательства в свои дела. В сообщении подчеркивается, что они последовали после того, как Пекин выразил возмущение заявлением премьер-министра Японии Санаэ Такаити о «праве на коллективную самооборону», если Китай начнет военные действия против Тайваня. При этом китайская сторона не упомянула Японию в своем заявлении.

Министерство обороны Тайваня решительно осудило «иррациональные провокации Китая». Там добавили, что китайские военные учения вблизи острова подрывают региональный мир.

