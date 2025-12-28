Вучич подтвердил, что в 2026 году в Сербии пройдут досрочные выборы в парламент

Президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что в 2026 году в стране пройдут досрочные парламентские выборы. 28 декабря протестующие студенты провели масштабную акцию по сбору подписей в поддержку требования о проведении выборов.

«Мы удовлетворили их главное требование. В следующем году мы пойдем на выборы, но результаты их не обрадуют. Мы победим их вашей силой и любовью, они всегда сильнее своей ненависти»,— сказал господин Вучич, выступая перед сторонниками у здания парламента (цитата по Blic).

Как напомнил президент Сербии, год назад в стране случился «бунт, который был направлен прежде всего против меня». Акции протеста начались в ноябре 2024 года после обрушения конструкции на вокзале в Нови-Саде, в результате которого погибли 16 человек. После этого демонстранты обвинили власть в коррупции и потребовали масштабных отставок.

Выступая перед сторонниками, Александр Вучич добавил, что в Сербии «нормальные и порядочные люди не хотят пытать, убивать и смещать кого-то с политической сцены». Он также сказал, что власти страны соглашались с требованиями протестующих и выполняли их. «И чем больше мы выполняли требований, тем более гордыми и высокомерными становились те, кто их выдвигал»,— продолжил он.

Акции протеста с требованием провести досрочные парламентские выборы продолжались в Сербии в течение всего 2025 года. 28 декабря в десятках городов под лозунгом «Назначь победу» впервые прошла кампания по сбору подписей с требованием назначить голосование.

Петр Бузлаев