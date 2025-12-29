Глава Еврокомиссии: в переговорах о мире на Украине достигнут прогресс

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о разговоре европейских лидеров с президентами США и Украины. По ее словам, стороны достигли прогресса в урегулировании российско-украинского конфликта. Она уточнила, что переговоры длились около часа.

«Был достигнут хороший прогресс, который мы приветствовали. Европа готова продолжать работать с Украиной и нашими американскими партнерами для закрепления этого прогресса. Ключевым элементом этих усилий являются железобетонные гарантии безопасности с первого дня»,— написала Урсула фон дер Ляйен в соцсети X.

Разговор президентов США, Украины и европейских лидеров прошел по видеосвязи после переговоров Дональда Трампа и Владимира Зеленского во Флориде. По словам господина Трампа, нерешенными остались один-два пункта мирного плана, в числе которых территориальный. Владимир Зеленский допустил, что одним из способов решения этого вопроса может стать проведение референдума на Украине.