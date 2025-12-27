Главные новости за 27 декабря. Кавказ

Северо-Кавказстат зафиксировал рост оборота розничной торговли в Ставрополе. За январь-ноябрь 2025 года он превысил 485,2 млрд руб. Показатель вырос на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Торговые организации и индивидуальные предприниматели вне рынков обеспечили 91,6% оборота. Рынки и ярмарки добавили 8,4%. Оборот общепита достиг 43,4 млрд руб. Он увеличился на 3,8%. Жители активнее покупали товары в магазинах. Это отражает адаптацию к ценам и рост спроса на непродовольственные товары.

Автодор «Кавказ» и МЧС России по Северной Осетии—Алания закрыли участок Транскавказской автомагистрали для большегрузов. Движение запретили с 10:00 27 декабря 2025 года до особого распоряжения на отрезке от н.п. Бурон до Северного портала Рокского тоннеля в обоих направлениях, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РСО-Алания. Старший дежурный Центра управления в кризисных ситуациях Ахсарбек Дзгоев объяснил: власти не гарантируют безопасность из-за сложных погодных условий.

Жители Северо-Кавказского федерального округа тратят на новогодние елки меньше всех в России. Средний чек здесь достиг 3300 руб., пишет ТАСС со ссылкой на аналитиков маркетплейса Flowwow. Уральский федеральный округ занял второе место с чеком в 3900 руб. Покупатели на Урале активизировались: интерес к новогодним товарам в декабре вырос в шесть раз против второй половины ноября. Бюджетная елка высотой 22 см ушла за 1400 руб., а самая дорогая — с баранками — обошлась в 10,4 тыс. руб.

Прокуратура Ставропольского края взяла под контроль перебои с теплоснабжением в Кисловодске, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Как ранее писал Ъ-Кавказ, аварии на коммунальных сетях оставили без тепла 65 многоквартирных домов и несколько социальных объектов. Жители улиц Героев Медиков, Островского, Губина, Широкой, 40 лет Октября, Жуковского и Клары Цеткин пострадали первыми. Мэр города Евгений Моисеев заверил: специалисты «Теплоэнерго» работают круглосуточно. Теперь прокуратура Кисловодска проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Инвестиционный проект в Кировском округе Ставропольского края увеличил производство молока за год в 2,7 раза, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза. И. о. министра сельского хозяйства Константин Ишков посетил новую молочно-товарную ферму крупного аграрного предприятия и поделился новостью в соцсетях. Там сейчас содержат 4 тыс. голов крупного рогатого скота.