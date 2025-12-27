Оборот розничной торговли в Ставрополе за год вырос на 7,4%

Северо-Кавказстат зафиксировал рост оборота розничной торговли в Ставрополе. За январь-ноябрь 2025 года он превысил 485,2 млрд руб. Показатель вырос на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Торговые организации и индивидуальные предприниматели вне рынков обеспечили 91,6% оборота. Рынки и ярмарки добавили 8,4%. Оборот общепита достиг 43,4 млрд руб. Он увеличился на 3,8%. Жители активнее покупали товары в магазинах. Это отражает адаптацию к ценам и рост спроса на непродовольственные товары.

Крупные и средние компании Ставрополя отгрузили продукции на 229 млрд руб. Объем вырос на 4%. Обрабатывающие производства выделили 88 млрд руб. Их вклад прибавил 36%. Организации по энергетике, газу и водоснабжению тоже нарастили показатели. Сектор ЖКХ укрепил позиции за счет резкого роста тарифов.

Строители ввели 682,4 тыс. кв. м жилья. Объем вырос также на 7%. Индивидуальное строительство сыграло ключевую роль. Это поддержало экономику города.

Данные Северо-Кавказстата подтверждают тенденцию. Розница в крае за 11 месяцев достигла 728 млрд рублей с ростом 4%. В октябре край показал 817,3 млрд рублей плюс 4,7%. Непродовольственные товары лидируют с долей 54,6%. Общепит в крае просел на 5% за девять месяцев. Ставрополь опережает регион по динамике.

Рост торговли связан с развитием сетевой розницы. Предприниматели расширяют ассортимент. Инфраструктура рынков улучшается. Энергетика и строительство стимулируют доходы населения. Город адаптируется к вызовам 2025 года. Бизнес наращивает объемы несмотря на инфляцию. Власти поддерживают малый бизнес грантами. Это дает импульс экономике.

Станислав Маслаков