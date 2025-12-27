Прокуратура начала проверку в Кисловодске из-за коммунальной аварии

Прокуратура Ставропольского края взяла под контроль перебои с теплоснабжением в Кисловодске, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Как ранее писал Ъ-Кавказ, аварии на коммунальных сетях оставили без тепла 65 многоквартирных домов и несколько социальных объектов. Жители улиц Героев Медиков, Островского, Губина, Широкой, 40 лет Октября, Жуковского и Клары Цеткин пострадали первыми. Мэр города Евгений Моисеев заверил: специалисты «Теплоэнерго» работают круглосуточно. Теперь прокуратура Кисловодска проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Восстановительные работы завершились под надзором прокуроров. Подача теплоносителя возобновилась везде. Региональная прокуратура следит за полным возвратом прав жителей на услуги.

Кисловодск страдает от системных сбоев в отоплении ежегодно. Высокий износ инфраструктуры усугубляет ситуацию в курортном городе. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил о планах масштабной модернизации системы теплоснабжения в Кисловодске.

Станислав Маслаков