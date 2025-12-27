В СКФО средняя стоимость новогодних елок оказалась самой низкой в РФ

Жители Северо-Кавказского федерального округа тратят на новогодние елки меньше всех в России. Средний чек здесь достиг 3300 руб., пишет ТАСС со ссылкой на аналитиков маркетплейса Flowwow.

Уральский федеральный округ занял второе место с чеком в 3900 руб. Покупатели на Урале активизировались: интерес к новогодним товарам в декабре вырос в шесть раз против второй половины ноября. Бюджетная елка высотой 22 см ушла за 1400 руб., а самая дорогая — с баранками — обошлась в 10,4 тыс. руб.

Дальневосточный округ показал самый высокий чек — 7000 руб. Центральный федеральный округ следует за ним с 6700 руб. Там продали авторскую елку из нобилиса ручной работы высотой 130 см почти за 40 тыс. руб. — рекорд страны.

В Южном федеральном округе чек составил 5700 руб., в Сибирском — 5300 руб. Северо-Западный округ дал 5000 руб., Приволжский — 4200 руб. Flowwow отметили разброс цен по регионам из-за разного спроса и логистики.

На Avito продажи елок в декабре взлетели. Искусственные деревья разошлись в 2,6 раза больше, чем год назад, средняя цена — 5100 руб. Живые елки купили на 108% чаще, сосны — на 98%. Ель стоит в среднем 2800 руб., сосна — 1900 руб.

Зимние букеты стали альтернативой елкам. В СКФО их средняя цена — 2200 руб., одна из самых низких. ЮФО показал 2700 руб., но там купили букет с ажурными розами, нобилисом и хлопком за 11,6 тыс. руб. Урал дал 3100 руб., Центр — 3900 руб., Сибирь — 3500 руб.

Маркетплейс фиксирует тренд: россияне экономят на елках, но тратят на декор. Спрос растет из-за праздничного сезона и временного роста доходов в декабре из-за того, что предприятия закрывают финансовый год.

Станислав Маслаков