В Северной Осетии закрыли движение по Транскавказской магистрали для большегрузов

Автодор «Кавказ» и МЧС России по Северной Осетии—Алания закрыли участок Транскавказской автомагистрали для большегрузов. Движение запретили с 10:00 27 декабря 2025 года до особого распоряжения на отрезке от н.п. Бурон до Северного портала Рокского тоннеля в обоих направлениях, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РСО-Алания. Старший дежурный Центра управления в кризисных ситуациях Ахсарбек Дзгоев объяснил: власти не гарантируют безопасность из-за сложных погодных условий.

За ночь выпал обильный снег, образовался гололед, а ветры усилили риск схода лавин. Дорожные службы Северной Осетии и Южной Осетии расчищают полотно, но высокогорный рельеф усложняет задачу. Транскам тянется на 164 км через четыре хребта и десять ущелий, поднимаясь до 2300 метров над уровнем моря. Рокский тоннель длиной 4,6 км остается ключевым узлом, где чаще всего фиксируют пробки и ЧП.

Такое уже случалось в декабре. 12 декабря власти перекрыли тот же участок из-за снега и невозможности обеспечить проезд. 16 декабря МЧС Южной Осетии ввело запрет с 08:00 на всей трассе. Ранее, 7 декабря, закрыли Военно-Грузинскую дорогу до Ларса по рекомендации грузинской стороны. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло еще 24 ноября поручил ограничивать въезд фур при заполненных стоянках — в республике их 28, вмещают до 3000 машин. Перегрузка парковок провоцирует хаос, особенно когда Транскам блокируют.

Транскам — единственная сухопутная артерия между Россией и Южной Осетией, пропускает до 10 тыс. машин в сутки в пике. Закрытие бьет по логистике: грузы из Ставропольского края и Краснодарского края в Закавказье идут через Рокский тоннель. В 2024 году трасса пережила 47 полных блокировок из-за лавин и снега, по данным ФКУ Упрдор «Кавказ». Дорожники применили 150 единиц техники и 500 тонн противогололедных реагентов за сезон.

МЧС призывает водителей соблюдать осторожность. Легковые авто проезжают, но службы мониторят лавинную опасность 3-го уровня. Автодор «Кавказ» развернул 12 постов наблюдения и готовит альтернативные маршруты через Верхний Ларс, если Грузия откроет границу. Власти Северной Осетии усиливают контроль за стоянками, чтобы избежать скопления фур.

Станислав Маслаков