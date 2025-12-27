Производство молока в Кировском округе Ставрополья выросло в 2,7 раза в 2025 году

Инвестиционный проект в Кировском округе Ставропольского края увеличил производство молока за год в 2,7 раза, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза. И. о. министра сельского хозяйства Константин Ишков посетил новую молочно-товарную ферму крупного аграрного предприятия и поделился новостью в соцсетях. Там сейчас содержат 4 тыс. голов крупного рогатого скота.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В 2025 году в округе построили одну МТФ на 2 тыс. коров, а вторую такую же завершают. Проекты повышают объемы производства, создают рабочие места и укрепляют продовольственную безопасность региона. Константин Ишков подчеркнул, что это улучшает жизнь сельских жителей.

Губернатор Владимир Владимиров ставит аграриям задачу наращивать инвестиции в АПК. Сельхозпроизводители получают господдержку по программе «Развитие сельского хозяйства» из краевого бюджета. Минсельхоз распределяет эти средства.

Владимир Владимиров ранее отметил выполнение ключевых показателей нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» за 2025 год. Регион собрал рекордный урожай зерновых — свыше 10 млн т. АПК фокусируется на кадрах, импортозамещении и экспорте.

За девять месяцев 2025 года Ставрополье произвело 452 тыс. т молока — на 3,5% больше, чем в 2024-м. Рост обеспечивают инвестпроекты: в прошлом году модернизировали фермы в Шпаковском и Александровском округах. Сейчас три «молочных» проекта реализуют в Кировском и Александровском округах, они добавят до 35 тыс. т молока ежегодно.

Константин Ишков с 1 декабря 2025 года возглавляет минсельхоз Ставрополья в статусе и. о. Ранее он руководил Красногвардейским округом. Губернатор настаивает: аграриям вернут рентабельность, которую они заслуживают.

Кировский округ входит в число лидеров Ставрополья по агробизнесу. Здесь развивают овощеводство и животноводство, привлекая инвестиции. Общий экспорт АПК края в 2024-м составил $427 млн, в 2025-м достигли плана в $642 млн с целью $963 млн к 2030 году.

