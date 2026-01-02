Метротраму дали ход

В 2025 году строительство метротрамвая в Челябинске, которое стартовало еще в октябре 2023-го, перешло в активную фазу. За прошедший год генеральный подрядчик «Моспроект-3» открыл еще две площадки для возведения котлованов и заключил два крупных контракта на создание тоннелей. Помимо этого, компания объявляла множество аукционов на обслуживание и ремонт недостроенных станций, аренду оборудования и охрану. В Челябинск также поступил первый трамвай, предназначенный для метро. Из-за строительных работ местным жителям пришлось свыкнуться с перекрытыми дорогами и ограничениями движения.

Открытие новых строительных площадок

В прошедшем году работы по обустройству строительных площадок для проходки тоннелей начались еще на двух улицах — проспекте Победы и улице Каслинской. На первый участок техника заехала весной. Работы начали от улицы Краснознаменной до Косарева. Подрядчик начал строительство стартового котлована и переустройство инженерных коммуникаций. Участок перекрыли для движения автотранспорта до июня 2027 года. Вместе с этим на закрытом отрезке проспекта Победы строители начали перекладывать трамвайные пути. Движение общественного транспорта при этом сохранилось.

О второй площадке стало известно летом. Строительство третьего стартового котлована начали на участке улицы Каслинской от Комсомольского проспекта до улицы Островского. Тогда движение автотранспорта ограничили лишь частично — в сторону центра. 20 декабря администрация Челябинска участок закрыла полностью до июня 2027 года.

Первый котлован обустроили на улице Овчинникова. Работы на этой площадке стартовали еще в октябре 2023 года и завершились в этом году.

Подписание контрактов с китайской компанией

В мае и августе «Моспроект-3» заключил два контракта на прокладку тоннелей челябинского метротрамвая с ООО «16-е управление СиАрСиСи» (дочерняя компания китайской корпорации China Railway Construction Corporation Limited). Первый договор стоимостью 8,8 млрд руб. касается работ на площадке по улице Овчинникова. Субподрядчик должен с помощью тоннелепроходческого комплекса проложить подземные трассы протяженностью около 6 км вдоль улицы Елькина до пересечения с Карла Маркса.

Стоимость второго контракта составила 5,3 млрд руб. Эти деньги направят на прокладку тоннелей на строительной площадке в районе Каслинской улицы. Подземные трассы начнутся на перекрестке улиц Каслинской и Калинина, после чего пройдут вдоль Каслинской до дома 24. Протяженность тоннелей составит 2,6 км.

В обоих случаях китайский подрядчик был единственным участником аукциона. До этого попытки найти подрядчика на прокладку тоннелей неоднократно заканчивались безуспешно из-за отсутствия заявок.

Поиски подрядчиков

Не на все работы «Моспроект-3» смог найти исполнителей. В прошедшем году было объявлено множество аукционов, в том числе на устранение дефектов в существующих тоннелях в районе Торгового центра. Суммарно генподрядчик объявил восемь закупок для выполнения работ на разных участках перегонного тоннеля, из которых состоялись только три с контрактами на общую стоимость 303 млн руб. Победители не раскрываются.

Помимо этого, АО «Челябинский метротрамвай» искал подрядчика для обслуживания недостроенной станции метро «Комсомольская площадь» с тоннелями за 130,3 млн руб. в 2026 году. «Моспроект-3» объявлял закупку на охрану строительных площадок метротрамвая за 125 млн руб. Многие закупки также связаны с обеспечением работы сотрудников во время строительства, поставкой и арендой необходимого оборудования

Сбор и запуск тоннелепроходческого комплекса

В августе в Челябинск поступил первый тоннелепроходческий комплекс. Субподрядчик ООО «16-е управление СиАрСиСи» доставил головную часть комплекса, технологические телеги и оснащение для двух щитов, с помощью которых начнется прокладка тоннелей на площадке по улице Овчинникова. Длина комплекса — 83 м, а общий вес — 592 т. Тоннелепроходческий комплекс запустили в работу 26 декабря.

Закупка специальных вагонов для метротрамвая

В июле «Организатор перевозок Челябинской области» объявил закупку пяти трехсекционных трамваев, предназначенных для метротрамвая. Стоимость контракта составила 995 млн руб. Победителем аукциона стало АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод». Вагоны представляют собой зеленые низкопольные трамваи, которые имеют по две одностворчатых и двухстворчатых двери с каждой стороны. Они будут автоматически останавливаться при движении с незакрытым входом, открытием дверей в тоннеле или остановке вне посадочной платформы. Трамваи для метро будут курсировать как по обычным путям на поверхности, так и спускаться в тоннели. В ноябре УКВЗ поставил первый трамвай для метротрамвая, а в декабре началась его обкатка.

