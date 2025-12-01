В Челябинске на обслуживание недостроенной станции метро направят 130 млн рублей

АО «Челябинский метротрамвай» объявило аукцион на обслуживание недостроенной станции метро «Комсомольская площадь» с прилегающими тоннелями в 2026 году. Начальная цена контракта составляет 130,3 млн руб. Информация размещена на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, «Челябинский метротрамвай» ищет подрядчика «на выполнение обслуживающих процессов» на объекте незавершенного строительства общей площадью 16,2 тыс. кв. м. Объект включает стройплощадку и станцию «Комсомольская площадь» с правым перегонным тоннелем под проспектом Ленина (от улицы Горького до Артиллерийской), стройплощадку «Портал электродепо», стройплощадку ствола №249 (в зоне жилой застройки на пересечении Постышева и III Интернационала), шахту №250 (в зоне жилой застройки между улицами Пушкина, Свободы, Тимирязева и проспектом Ленина).

Подрядчик должен заниматься обслуживанием оборудования и электроустановок, обеспечивать освещение горных выработок, откачку воды и проветривание выработок, организовать работу маркшейдерской службы и дежурство слесарей. Также техзадание включает обслуживание тоннеле-проходческого комплекса «Ловат», который опустили под землю в 2004 году в районе Комсомольской площади. Срок выполнения работ по контракту — с 1 января по 31 декабря 2026 года.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 8 декабря. Итоги подведут 9 декабря.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в 2021 году в Челябинске решили достроить метро, которое начали рыть еще в 1992 году, интегрировав его в трамвайную сеть. В 2022 году АО «Моспроект-3» получило контракт на строительство ветки «Север — Юг» стоимостью 49,5 млрд руб. Непосредственно реализация проекта началась в 2023 году. В мае и августе этого года «Моспроект-3» заключил два контракта на строительство тоннелей от улиц Овчинникова и Каслинской с дочерней компанией китайской корпорации China Railway Construction Corporation Limited (CRCC) — ООО «16-ое управление СиАрСиСи» (Москва).

Общая стоимость реализации проекта челябинского метротрамвая с модернизацией трамвайной сети и обновлением подвижного состава оценивается в 73 млрд руб.