На стройплощадку челябинского метротрама завозят тоннелепроходческий комплекс

На строительную площадку будущей остановки «Улица Овчинникова» челябинского метротрамвая китайский подрядчик ООО «16-ое управление СиАрСиСи Рус» доставил из Москвы шесть платформ тоннелепроходческого механизированного комплекса, сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства Челябинской области.

На проходке первого стартового участка компания задействует два щита диаметром 6 м. В ближайшее время на территорию перевезут основные негабаритные технологические узлы тоннелепроходческих комплексов — головные части весом более 300 т. Их разгрузят с помощью тяжелой спецтехники. Как сообщил подрядчик министерству, доставка этих элементов в условиях стесненной городской застройки может повлечь временные ограничения движения возле площадки.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», дочерняя компания китайской корпорации China Railway Construction Corporation Limited ООО «16-ое управление СиАрСиСи Рус» заключила контракт с генеральным подрядчиком метротрама «Моспроект-3» на прокладку двух тоннелей от улицы Овчинникова до демонтажных камер за остановкой «Площадь Революции» за 8,8 млрд руб.

Виталина Ярховска