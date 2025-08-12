На все тоннели мастер

Генподрядчик строительства метротрамвая в Челябинске АО «Моспроект-3» заключит второй контракт с ООО «16-е управление СиАрСиСи» (дочерняя компания китайской корпорации China Railway Construction Corporation Limited). Организация будет строить тоннели не только от улицы Овчинникова до Карла Маркса, но и под Каслинской улицей. Стоимость первого контракта составляла 8,8 млрд руб., второго — 5,3 млрд руб. Китайский субподрядчик вновь стал единственным участником закупки. Компания «16-е управление СиАрСиСи» уже поставила в Челябинск первый тоннелепроходческий комплекс и начала работы на улице Овчинникова. Эксперты отмечают, что китайский подрядчик давно успешно реализует в России крупные транспортные проекты и хорошо зарекомендовал себя.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тоннели для метротрама под Каслинской улицей в Челябинске должны построить в январе 2027 года

Фото: Ольга Воробьева Тоннели для метротрама под Каслинской улицей в Челябинске должны построить в январе 2027 года

Фото: Ольга Воробьева

Дочерняя компания китайской корпорации China Railway Construction Corporation Limited (CRCC) — ООО «16-е управление СиАрСиСи» — получила еще один контракт на проходку тоннелей в рамках строительства метротрамвая в Челябинске. Генеральный подрядчик АО «Моспроект-3» намерен заключить с ней договор на создание подземных трасс в районе Каслинской улицы стоимостью более 5,3 млрд руб. Информацию об этом “Ъ-Южный Урал” подтвердили в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Тендер на создание тоннелей от остановочного пункта «Каслинская» объявили 5 июня этого года. ООО «16-е управление СиАрСиСи» стало единственным участником аукциона.

China Railway Construction Corporation Limited (CRCC) — одна из крупнейших государственных строительных компаний Китая. Она основана в 2007 году. Предприятием управляет комиссия по надзору и управлению государственными активами Госсовета КНР. CRCC — это «дочка» Китайской железнодорожной строительной корпорации, созданной в 1948 году. Организация занимается строительством подземных, железнодорожных тоннелей, солнечных энергосистем, мостов, железных дорог, зданий и других объектов. По данным отчетности с сайта CRCC, в 2024 году выручка компании составила более 1,067 млрд юаней (примерно 11,8 млрд руб.). CRCC работает в 130 странах по всему миру. По данным «СПАРК-Интерфакс», в России китайская корпорация имеет юрлица, зарегистрированные в Москве (ООО «СиАрСиСи Рус», ООО «16-е управление СиАрСиСи», ООО «Специализированный застройщик “ТПУ Мичуринский проспект”», ООО «Сильвер сити констракшн»), Владивостоке (ООО «СиАрСиСи Гавань Рус») и Анадыре (ООО «19 бюро СиАрСиСи Рус»). Компания «СиАрСиСи Рус» была подрядчиком строительства станций Московского метрополитена, участка федеральной трассы М-12 Москва—Казань в Нижегородской области.

Согласно технической документации, подрядчику необходимо проложить тоннели протяженностью 2,6 км. Они начнутся на перекрестке улиц Каслинской и Калинина, после чего пройдут вдоль Каслинской до дома 24. Перед тем как проложить подземные трассы с помощью тоннелепроходческого комплекса, подрядчик должен смонтировать котлован. Затем последует монтаж чугунной обделки. Срок выполнения работ — с ноября 2025 года по январь 2027-го.

ООО «16-е управление СиАрСиСи» теперь будет строить тоннели для челябинского метротрамвая в районе двух остановочных пунктов. Подрядчик уже начал работы на улице Овчинникова. Соответствующий контракт АО «Моспроект-3» заключил с компанией в мае этого года. Начальная стоимость работ оценивается в 8,8 млрд руб. Тогда «Моспроект-3» комментировал “Ъ-Южный Урал”, что по итогам последнего аукциона, объявленного в апреле, ООО «16-е управление СиАрСиСи» также стало единственным участником процедуры. Китайская организация должна проложить подземные трассы от улицы Овчинникова вдоль улицы Елькина до пересечения с улицей Карла Маркса. Их протяженность составит около 6 км. Эти работы необходимо выполнить до января 2027 года.

В «Моспроекте-3» также комментировали “Ъ-Южный Урал”, что тоннелепроходческие работы будут выполнять как китайские работники ООО «16-е управление СиАрСиСи», так и российские специалисты. Кроме того, генподрядчик на постоянной основе набирает в команду рабочих из Челябинска.

Все еще не проведен заключительный третий аукцион на создание тоннелей в районе улицы Косарева. Начальная стоимость этого контракта превышает 2,3 млрд руб. Согласно данным с сайта госзакупок, тендер, объявленный 5 июня этого года, был отменен по решению заказчика. В прикрепленном извещении «Моспроект-3» отметил, что причиной стала необходимость изменить документацию.

Согласно техзаданию, подземные трассы протяженностью 1,1 км появятся на участке от дома 46 на Каслинской улице до проспекта Победы, 210. Срок выполнения работ — с декабря 2025-го по декабрь 2026 года. Когда аукцион будет объявлен повторно, не сообщалось.

Строительство метротрамвая в Челябинске стартовало в октябре 2023 года. Началась подготовка площадки на улице Овчинникова, где появится наземная остановка и рамповый участок, из которого метротрамвай будет заезжать в тоннель и выезжать на поверхность. На сегодняшний день «16-е управление СиАрСиСи» доставило в Челябинск первый тоннелепроходческий комплекс. Его длина составляет 83 м, а вес — 592 т. Комплекс по частям будут монтировать на строительной площадке. В апреле этого года обустройство стартового котлована также началось на проспекте Победы.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский отмечает, что китайский субподрядчик уже зарекомендовал себя с положительной стороны во время реализации проектов в Красноярске и Москве.

«В России они имеют довольно внушительное “портфолио” проектов, как реализованных, так и реализуемых. В Красноярске, например, компания построит тоннель в рамках первого этапа строительства линии скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта. Но главным активом в портфеле российской “дочки” CRCC являются контракты с московским метрополитеном. В 2019 году CRCC получила контракт на строительство сразу трех станций и перегонов Коммунарской линии метро, а также на возведение крупного пересадочного узла на Мичуринском проспекте. Кроме того, она принимала участие в строительстве Троицкой линии и третьего пересадочного контура. Иными словами, компания работает в России уже достаточно давно. У нее есть опыт и техническая база»,— отметил эксперт.

По его словам, исков со стороны заказчиков в связи с неисполнением обязательств и существенным нарушением сроков у субподрядчика нет. Китайская корпорация участвует во всех российских проектах через дочерние компании, зарегистрированные в РФ, поэтому влияние санкций на работу будет минимальным, считает Илья Жарский.

Ольга Воробьева