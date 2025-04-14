Метротрам потеснит автомобили

На загруженном проспекте Победы в Челябинске в течение двух лет будет ограничено движение автомобилей из-за строительства метротрама. Участок от улицы Краснознаменной до Косарева закрыли для сооружения стартового котлована. Водители смогут объезжать закрытую магистраль по улице Братьев Кашириных и Комсомольскому проспекту, где освободили полосы, которые ранее были выделены для приоритетного движения общественного транспорта. Во избежание пробок работники дорожных служб будут корректировать работу светофоров на соседних улицах. Закончить строительство остановки метротрамвая на этом участке планируют в июне 2027 года.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Трамвайные рельсы на проспекте Победы перенесут на противоположную от котлована сторону

Фото: Ольга Воробьева Трамвайные рельсы на проспекте Победы перенесут на противоположную от котлована сторону

Фото: Ольга Воробьева

В Челябинске на проспекте Победы началось строительство второго стартового котлована в рамках реализации проекта метротрамвая. Одновременно ведется переустройство инженерных коммуникаций. Эти работы планируют завершить до осени 2025 года. Об этом рассказал руководитель АО «Челябинский метротрамвай» Виталий Передерий.

Строительная площадка расположена на проспекте Победы, от улицы Краснознаменной до Косарева. Там будет размещена наземная остановка метротрамвая «Косарева», а также участок, через который вагон будет спускаться под землю. В настоящий момент с площадки вынесено 50% сетей магистрального водопровода. С 12 апреля в зоне строительных работ полностью закрыто движение автотранспорта. Ограничения ориентировочно снимут в июне 2027 года, когда котлован будет готов.

Объезд организован по улице Братьев Кашириных и по Комсомольскому проспекту. Начальник управления транспортной инфраструктуры и земельных отношений министерства дорожного хозяйства Челябинской области Александр Сухоруков рассказал, что при возникновении пробок и ухудшении дорожной ситуации будет корректироваться работа светофоров, расположенных вблизи строительной площадки.

Для разгрузки транспортного движения на Комсомольском проспекте также временно ограничили работу выделенных полос для общественного транспорта в обе стороны. Изменения действуют на участке от улицы Чайковского до Свердловского проспекта. Кроме того, там отключены средства фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

По словам Александра Сухорукова, движение трамваев по проспекту Победы закрывать не планируют. При этом рельсы придется передвинуть на противоположную от котлована сторону дороги. Предположительно, работы по перекладыванию трамвайной линии займут месяц.

На проспекте Победы размещена вторая площадка в рамках строительства линии метротрамвая «Север—Юг». Первая находится на улице Овчинникова, где также появится наземная остановка. В начале октября прошлого года там началось строительство стартового котлована для тоннелепроходческого комплекса. Его готовность, по словам руководителя «Челябинского метротрамвая» Виталия Передерия, составляет 56%. На улице Овчинникова вынос инженерных коммуникаций и строительство велись поэтапно. Виталий Передерий пояснил, что там объем работ по переустройству сетей был намного больше и сложнее, чем на второй стройплощадке.

После обустройства стартового котлована следует монтаж тоннелепроходческого комплекса для создания подземных трасс метротрамвая. Генеральный подрядчик АО «Моспроект-3» все еще не нашел исполнителей для строительства и обделки тоннелей в районе остановочных пунктов «Овчинникова», «Косарева» и «Каслинская». Соответствующие аукционы были объявлены в конце марта и начале апреля 2025 года. Согласно сайту госзакупок, создание тоннелей от остановки «Овчинникова» оценивается в 8,8 млрд руб. Поиск подрядчика для этих работ ведут уже во второй раз, в предыдущем аукционе никто не принял участие. Повторно был объявлен еще один тендер на строительства подземных трасс в районе остановочного пункта «Каслинская» стоимостью 5,3 млрд руб. Предыдущая закупка также осталась без участников. За работы в районе остановки «Косарева» заказчик предлагает 2,3 млрд руб. Этот аукцион проводили в первый раз, однако 4 апреля он тоже был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

Начальник управления транспортной инфраструктуры и земельных отношений министерства дорожного хозяйства Челябинской области Александр Сухоруков рассказал, что техзадания на аукционах являются сложными, поэтому немногие компании обладают достаточными компетенциями и оборудованием для выполнения поставленных задач.

«В настоящее время организации, которые отвечают этим требованиям, находятся в стадии оформления и сбора документации»,— прокомментировал Александр Сухоруков.

На вопрос о возможном переносе завершения строительства линии «Север—Юг» из-за отсутствия подрядчиков господин Сухоруков ответил, что «окончательные сроки будут определены проектной документацией, которая в настоящий момент разрабатывается и проходит государственную экспертизу».

Строительство метротрамвая в Челябинске началось в октябре 2023 года. Проект представляет комбинированный транспортный комплекс: подземные пути будут соединяться с наземными трамвайными рельсами. Таким образом будет функционировать первая линия «Север—Юг». Она протянется от улицы Овчинникова до пересечения улиц Каслинской и Косарева. На перечисленных магистралях разместят наземные остановки. Подземные остановочные пункты появятся возле площади Революции и Торгового центра. Протяженность всей ветки составит почти 9,5 км, из которых 7,1 км — подземные пути.

Генеральным подрядчиком строительства метротрамвая является московское АО «Моспроект-3», с которым АО «Челябинский метротрамвай» в августе 2022 года заключило контракт на сумму 49,5 млрд руб.

Ольга Воробьева