В Челябинске на полгода закроют движение на улице Каслинской

С 21 декабря в Челябинске закроют участок улицы Каслинская для автомобильного транспорта в связи со строительством метротрамвая. Ограничения будут действовать до июня 2027 года, сообщает пресс-служба администрации города.

Движение для автомобилей закроют на участке улицы Каслинской от Комсомольского проспекта до Островского. Трамваи продолжат движение в обычном режиме.

Для автомобилистов предусмотрены альтернативные маршруты. Так, потоки в направлении от улиц Кожзаводская и Болейко перераспределятся на проспект Победы и Свердловский проспект. Для этого демонтируют светофор на перекрестке Кожзаводской и Каслинской.

Потоки от улицы Куйбышева направят на Островского с выходом на Свердловский проспект, где организуют место для разворота. Водителей с улицы Болейко направят на Кожзаводскую с выходом на Новомеханическую через разъезд «93 км». Здесь обустроят регулируемый перекресток со светофором.

На закрытом участке начинается очередной этап строительства открытым способом стартового котлована линии «Север – Юг» для метротрамвая.