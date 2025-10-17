В Челябинске вновь объявили аукцион на ремонт тоннелей метро за 290 млн рублей

Генеральный подрядчик строительства челябинского метротрамвая АО «Моспроект-3» вновь объявил закупки на ремонт тоннелей метро в районе Торгового центра. Общая стоимость двух контрактов составляет свыше 290 млн руб. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Процедуры объявили 15 октября. Первый контракт стоимостью 182 млн руб. заключат для ремонта двух участков левого пути перегонного тоннеля, а второй с начальной ценой 108,8 млн руб. — участка правого тоннеля. Согласно техзаданию, подрядчикам необходимо демонтировать и восстановить откаточные пути, отремонтировать тюбинги, очистить их и покрыть антикоррозийной защитой, провести чеканку швов, заменить временные болты на постоянные. Срок выполнения более дорогостоящего контракта — около восьми месяцев, а второго — около шести.

Подрядчиков определят 11 ноября.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в марте этого года «Моспроект-3» объявлял три аукциона на устранение дефектов на разных участках перегонного тоннеля в районе Торгового центра на общую сумму более 440 млн руб. Однако на них никто не заявился. В начале августа этого года генподрядчик также искал подрядчика для выполнения аналогичных работ на участке левого пути перегонного тоннеля за 49,5 млн руб. Торги не состоялись из-за отсутствия участников. Еще одну процедуру «Моспроект-3» объявил вновь для устранения дефектов на участках левого пути перегонного тоннеля за 94,4 млн руб. Согласно данным госзакупок, этот конкурс все же состоялся — в нем приняла участие и выиграда одна компания, наименование которой не раскрывается.

В техзадании указано, что сейчас в тоннелях в районе Торгового центра наблюдаются протечки, мокрые пятна, выщелачивание в стыках чугунной обделки, сколы, трещины и коррозия. Кроме того, в некоторых местах обделка вовсе отсутствует.