В Челябинске за охрану стройплощадок метротрамвая заплатят 125 млн рублей

Генеральный подрядчик строительства челябинского метротрамвая АО «Моспроект-3» ищет компанию, которая будет охранять станции и тоннели на линии «Север – Юг». Начальная стоимость контракта составляет 125 млн руб. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчику необходимо организовать пропускной режим и обеспечить круглосуточную охрану оборудования, транспортных средств и спецтехники на четырех стройплощадках. Конкретные адреса не указаны. Каждый охранник должен иметь при себе ручной металлодетектор, сканер скрытых полостей, комплект досмотровых зеркал и эндоскопов, портативный газоанализатор паров взрывчатых веществ, индикатор опасных жидкостей, локализатор взрыва, а также средство для принудительной остановки транспорта. Услуги по охране, согласно контракту, победитель торгов будет оказывать с октября 2025 года до 31 декабря 2026-го.

Итоги аукциона подведут 16 октября.

Две строительные площадки метротрамвая сейчас расположены на улице Овчинникова и проспекте Победы. Еще одна должна появиться на улице Каслинской. Кроме того, планируется ремонт существующих тоннелей метро в районе Торгового центра. В настоящий момент для этих работ «Моспроект-3» ищет подрядчика, начальная стоимость контракта составляет более 94,4 млн руб.

Ольга Воробьева