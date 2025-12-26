Стоимость строительства обхода Адлера выросла до 100 млрд рублей

Стоимость строительства обхода Адлера, который станет частью скоростного дублера трассы Джубга—Сочи (А-147) в Краснодарском крае, достигла 100 млрд руб., сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в интервью телеканалу «Россия-24».

«Более 100 млрд руб. будет стоить проект. Там более восьми километров тоннеля, очень сложная развязка. Дороги в Сочи сложные — горы, грунты. Сейчас получили экспертизы и рассчитываем завершить работу в 2027 году»,— отметил он.

Скоростная платная автотрасса Джубга—Сочи проектируется как дублер существующей бесплатной 170-километровой дороги А-147. Строительство трассы разбито на девять этапов, включая восьмикилометровый платный обход Адлера, изначально оцененный госкомпанией «Автодор» в 73,5 млрд руб.

Реализация проекта позволит сократить время в пути до аэропорта Адлера и разгрузить интенсивно застраивающиеся районы. На обходе ведется строительство разворотных эстакад протяженностью более 300 метров каждая.

Дорога Джубга—Сочи остается единственным автомобильным маршрутом, соединяющим Сочи с другими регионами. Пиковая нагрузка на отдельных участках М-4 летом достигает 100 тыс. автомобилей в сутки. Стоимость всего проекта Джубга—Сочи с учетом сложной геологии оценивалась в 1,4 трлн руб.

Вячеслав Рыжков