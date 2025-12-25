Александр Ткачев стал владельцем 20% винодельни «Шато де Талю» в Геленджике

Бывший губернатор Краснодарского края Александр Ткачев завладел 20% доли винодельни «Шато де Талю» в Геленджике. Об этом свидетельствуют данные информационной системы проверки контрагентов «Чекко».

По данным «Чекко», Александр Ткачев получил 20% долю предприятия 24 декабря, стоимость доли составила 4,7 млн руб. Ольга Ткачева владеет 79% организации с долей капитала 18,4 млн руб. 1% ООО «Шато де Талю» принадлежит ООО «РСХБ-Финанс», входящему в состав Россельхозбанка. Залогодержателем долей учредителей является АО «Российский сельскохозяйственный банк».

ООО «Шато де Талю» зарегистрировано 12 августа 2005 года. По информации «Чекко», выручка предприятия в 2024 году составила 499,9 млн руб.

Александр Ткачев являлся губернатором Краснодарского края с 2001 по 2015 годы, с апреля 2015 до мая 2018 года он был министром сельского хозяйства России. После отставки вошёл в совет директоров АО «Фирма “Агрокомплекс“ им Н. И. Ткачева».

София Моисеенко

