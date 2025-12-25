OFAC продлило срок переговоров по продаже российской доли в NIS до конца марта

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выдало сербской энергокомпании NIS новую лицензию, разрешающую акционерам и заинтересованным сторонам продолжить переговоры об изменении структуры собственности. Об этом сообщает сербский портал РТС. Обсуждения возможной продажи российской доли теперь разрешены до 24 марта.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что продление лицензии «мало что значит» для страны, поскольку вопрос бесперебойных поставок нефти на НПЗ NIS требует более оперативного решения. В начале 2025 года NIS была включена в американский SDN List, и, по словам господина Вучича, США настаивают на полном выводе российского капитала из компании.

19 декабря президент России Владимир Путин заявил, что Москва исходит из соблюдения Сербией обязательств по межправительственному соглашению, касающемуся недопущения рестрикций в отношении NIS. Белград пообещал принять решение по продаже российской доли до 15 января и запросил у США лицензию на операционную деятельность в течение 50 дней, чтобы за это время найти покупателя.

Заинтересованность в покупке доли выражала Хорватия, национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC), а также венгерская MOL. Власти Сербии пока отказались от национализации NIS, однако Александр Вучич предупреждал, что при отсутствии покупателя у страны «не останется выбора».

NIS занимается разведкой и добычей углеводородов, владеет НПЗ в Панчево и управляет сетью более чем из 400 АЗС в регионе. «Газпром нефти» принадлежит 50% NIS, «Газпрому» — 6,15%. Еще 29,87% акций — в собственности Сербии, остальное — у миноритарных акционеров.