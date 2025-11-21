WSJ: на долю России в сербской NIS претендует крупнейший нефтедобытчик ОАЭ

Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) ведет переговоры о покупке российской доли в сербской нефтекомпании NIS, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на официальный документ. По информации издания, сделка еще может сорваться.

Санкции США в отношении NIS начали действовать в октябре. 19 ноября компания подала запрос в Минфин США о выдаче новой специальной лицензии для бесперебойной работы. Ранее Вашингтон уже выдал владельцам компании лицензию, которая дает три месяца на поиск покупателя российской доли.

Министр энергетики Сербии Дубравка Ханданович сообщала, что Россия согласна продать свои 56% акций NIS. Возможных покупателей она не назвала.

NIS — единственный в Сербии импортер нефти. Российской «Газпром нефти» принадлежит 44,9% NIS, «Газпрому» — 11,3%. Сербия владеет долей 29,87%.