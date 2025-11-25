Сербия попросила у США 50 дней на поиск покупателя для российской доли в NIS

Правительство Сербии проголосовало против немедленной национализации «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS), заявил президент республики Александр Вучич. По его словам, Сербия запросит у США лицензию на операционную деятельность в течение 50 дней, чтобы за это время найти покупателя для российской доли в компании.

«Мы должны дать определенный срок нашим друзьям из (Арабских.— “Ъ”) Эмиратов и Венгрии, которые ведут переговоры с россиянами. Мы знаем лишь часть того, о чем ведет переговоры российская сторона. Моя идея — дать время российской стороне»,— сказал господин Вучич в обращении к нации (цитата по Srbija Danas). Он отметил, что при остановке NIS под угрозой окажется «весь жизненный цикл» страны — проведение платежей, выдача кредитов, снабжение товарами, работа здравоохранения и так далее.

Александр Вучич добавил, что Сербия не собирается национализировать NIS «ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра». Однако если через 50 дней российскую долю в компании никто не выкупит, у республики «не останется выбора». Перед национализацией компании, уточнил президент, Сербия введет над ней «свое управление». После этого Белград предложит Москве «максимально возможную цену» за ее долю в NIS.

США ввели санкции против NIS в начале 2025 года. Ограничения вступили в силу в октябре. В числе совладельцев НПЗ — «Газпром нефть» (44,85%) и власти Сербии (29,87%). США потребовали полного выхода российских акционеров из NIS, чтобы снять с нее ограничения. 11 ноября глава Минэнерго Сербии Дубравка Джедович-Ханданович заявила, что российские владельцы NIS готовы продать долю третьей стороне.