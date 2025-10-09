Хорватия готова выкупить долю в попавшей под санкции США компании NIS

Хорватия готова выкупить долю российско-сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), которая попала под санкции США. Об этом заявил министр экономики и устойчивого развития Хорватии Анте Шушняр.

«Мы протягиваем руку, и если это решение, мы готовы и к такому варианту, чтобы обеспечить непрерывность бизнеса JANAF и защитить интересы компании, которая на протяжении 40 лет тесно связана с NIS»,— заявил господин Шушняр национальному телевидению (цитата по ТАСС).

Сегодня утром вступили в силу санкции США против NIS, впоследствии хорватская компания-оператор Адриатического нефтепровода JANAF объявила о приостановке поставок нефти Сербии. Мажоритарный акционер «Нефтяной индустрии Сербии» — компания «Газпром нефть», которая владеет 44,85% акций. Сербия владеет 22,87 % доли NIS, еще 11,3% принадлежит АО «Интеллидженс», дочерней фирме «Газпрома».

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что введение санкций США против NIS будет иметь тяжелые последствия для республики. Накануне сербский президент сообщил, что к санкциям намерен присоединиться Евросоюз.