Главные новости к утру 25 декабря

Крупнейший нефтепереработчик Индии Reliance Industries Ltd. возобновил закупки российской нефти для своего завода в штате Гуджарат, сообщает Bloomberg. По оценкам индийских чиновников, это может частично компенсировать резкое сокращение импорта нефти из РФ.

Президент США Дональд Трамп анонсировал начало наземных операций против наркокартелей в Южной Америке. Также он указал на успехи американских Вооруженных сил в борьбе с морским наркотрафиком из материка, заявив, что США смогли сократить его на 96%.

Умерла журналист, основательница и соучредитель телекомпании REN-TV Ирена Лесневская. Ей было 83 года.

В порту Темрюка произошел пожар в двух резервуарах с нефтепродуктами в результате налета БПЛА на Краснодарский край. Пожар достиг площади 2 тыс. кв. м, сообщили в региональном оперативном штабе. Также за ночь сбито девять беспилотников, атаковавших Москву.

Президент России Владимир Путин поздно вечером провел в Кремле предновогоднюю встречу с представителями бизнеса. Участники встречи обсудили курс рубля, вопросы импортозамещения и окружающей среды, ситуацию с ключевой ставкой и кредитованием, а также другие актуальные для страны темы, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Владимир Путин не выступит с посланием к Федеральному собранию в 2025 году. Президент озвучит послание, когда сочтет это необходимым, заявил Дмитрий Песков.

Вооруженные силы КНДР готовятся ответить на попытки США и Южной Кореи создать ядерный блок, объявило северокорейское Министерство обороны.