Рядом с Москвой сбили девятый БПЛА за ночь

Мэр Москвы Сергей Собянин за полчаса минут сообщил об уничтожении восьми беспилотников, которые пытались атаковать столицу. Всего за ночь рядом с Москвой сбили девять БПЛА.

Сообщение о первом беспилотнике господин Собянин опубликовал в Telegram-канале в 00:35 мск. О еще четырех дронах он написал в 2:52 мск. В 3:06 он сообщил, что силы ПВО сбили еще два смертоносных летательных средства, и в 3:08 он оповестил об отражении атаки еще одного БПЛА. Через 12 минут после этого он сообщил, что рядом с Москвой сбили еще один БПЛА.

Работа столичных аэропортов не прерывалась. Ночью Росавиация сообщала о вводе дополнительных ограничений только для аэропорта Краснодара.