МО КНДР: ядерная угроза со стороны США провоцирует подготовку ответного удара

Вооруженные силы КНДР готовятся ответить на попытки США и Южной Кореи создать ядерный блок, угрожающий безопасности страны, объявило северокорейское Министерство обороны. Текст заявления приводит ЦТАК.

23 декабря в южнокорейский порт Пусан зашла американская атомная подлодка, в ноябре Южную Корею посетила авианосная ударная группа во главе с кораблем George Washington, говорится в тексте заявления. Также в декабре прошло заседание консультативной группы по ядерной безопасности, на котором США подтвердили готовность предоставить Сеулу силы расширенного сдерживания с мобилизацией всех оборонных средств, включая ядерное оружие. Эти действия МО КНДР называет попыткой США «взять стратегический перевес в регионе».

«Постоянно существующая вокруг нашего государства ядерная угроза со стороны США позволяет ускорять обладание способностью к нанесению стратегического ответного удара для нейтрализации такой угрозы в зоне, находящейся под влиянием нашего морского суверенитета»,— указано в заявлении. Способ и момент принятия мер будут выбраны на принципах симметричности и асимметричности, уточняет ведомство.

Также ЦТАК сообщает о посещении главой КНДР Ким Чен Ыном верфи, где идет строительство атомной подлодки водоизмещением 8,7 тыс. т со стратегическими управляемыми ракетами. Ознакомившись с ходом работ, он «еще раз подчеркнул важность и значение работы по построению стратегической ударной атомной подлодки для осуществления политики обороны», говорится в сообщении.

Эрнест Филипповский