Нефтяные резервуары загорелись из-за удара БПЛА по порту Темрюка

В порту Темрюка произошел пожар в двух резервуарах с нефтепродуктами в результате налета БПЛА на Краснодарский край. Пожар достиг площади 2 тыс. кв. м. Огонь тушат 70 человек, задействовано 18 единиц техники, сообщили в региональном оперативном штабе.

По предварительным данным, никто не пострадал. Других подробностей не приводится.

До этого местные власти сообщили об атаке на село Николаевка Щербиновского района. Под ударом оказалось сельскохозяйственное предприятие, были повреждены производственные здания и техника. Пострадавших нет.