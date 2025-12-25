Путин встретился с представителями бизнеса в Кремле

Президент России Владимир Путин поздно вечером провел в Кремле предновогоднюю встречу с представителями бизнеса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Участники встречи обсудили курс рубля, вопросы импортозамещения и окружающей среды, ситуацию с ключевой ставкой и кредитованием, а также другие актуальные для страны темы. «В частности.., поднимались такие вопросы, как демографическая ситуация в стране, политика, которую ведут компании, направленная на поддержку рождаемости, инвестиционная активность компаний»,— сообщил господин Песков (цитата по «Интерфаксу»).

На встрече были руководители как частных компаний, так и корпораций с государственным участием. С президентом также встретились представители экономического и социального блоков правительства, представители администрации президента и руководитель Центробанка Эльвира Набиулина.