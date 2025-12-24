Умерла основательница телеканала РЕН Ирена Лесневская

Умерла журналист, продюсер Ирена Лесневская. Ей было 83 года. Ирена Лесневская была основательницей и соучредителем телекомпании REN-TV, соучредителем, издателем и главным редактором журнала «The New Times». Лауреат нескольких телевизионных наград России, кавалер французского ордена Почетного легиона.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Ирена Лесневская

«Ушла Ирена Стефановна Лесневская. Человек, чьим именем назван канал РЕН, который она когда то создала. Ирене Стефановне очень многим обязана я лично и мои коллеги по "Неделе"», — сообщила 24 декабря телеведущая Марианна Максимовская.

Ирена Лесневская с 1960-х работала на Центральном телевидении СССР. В 1991 году учредила компанию REN-TV, через шесть лет — одноименный канал. Она руководила им до 2005 года. После ухода купила журнал «Новое время», который впоследствии был переименован в «The New Times». В 2013 году передала права на журнал Евгении Альбац (признана иноагентом).